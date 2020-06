Mamy zo Zlatých líšok chcú do kremnickej Zechenterovej záhrady vrátiť život

Občianske združenie Zlaté líšky spája niekoľko mám, ktoré sa stretávali v škôlke, kam vodili svoje deti.

14. jún 2020 o 14:09 Ivana Zigová

KREMNICA. Vrátiť život do dnes trochu zabudnutej Zechenterovej záhrady v Kremnici sa rozhodla skupina miestnych mám a dobrovoľníkov.

Začali vybudovaním ohniska na opekanie a zveľadením blízkeho okolia tak, aby v parku vznikla malá oddychová zóna.

Jednoduché a funkčné

„Už pred nejakým časom pribudli v Zechenterke nejaké drevené prvky, ale aj lavičky na mieste, kde sa malo opekať, no ohnisko stále chýbalo,“ hovorí Ivana Koreňová z občianskeho združenia Zlaté líšky.

To vzniklo len nedávno na základe myšlienky niekoľkých mamičiek, ktoré sa stretávali pri návšteve škôlky, kam vodili svoje deti. Spojila ich idea, že pre svojich potomkov by chceli v Kremnici vytvoriť inšpiratívne a príjemné prostredie, dnes tu totiž podľa nich možnosti vyžitia a aktivít pre deti rôzneho veku chýbajú.

„Začali sme niečím nenáročným. Najskôr sme svojpomocne vybudovali betónový základ ohniska. Pribudne kovová konštrukcia, ale aj tehlová vyvýšená časť, aby sa tu zároveň dalo grilovať,“ približuje nedávne práce Koreňová.

Na strome neďaleko ohniska po novom visí niekoľko lanových hojdačiek. Tie by mali čoskoro doplniť aj ďalšie jednoduché hracie prvky.

„Nejde nám o nejaké veľké zásahy, skôr o funkčnosť, aby sa tu rodiny s deťmi mohli popri opekaní čo najskôr aj zabaviť,“ poznamenáva Koreňová.

Materiál zohnali dobrovoľníci z vlastných zdrojov, práce uskutočnili svojpomocne.

„Keďže sme úplne nové občianske združenia, peniaze zatiaľ nemáme, no určite sa ich budeme snažiť na naše zámery postupne získavať od sponzorov, či cez rôzne granty,“ naznačila členka združenia.

Všetko je možné

V samotnej Zechenterovej záhrade si vedia predstaviť aj ďalšie upravené zákutia, ale napríklad aj funkčnú kamennú fontánu. Tá je totiž v súčasnosti mimo prevádzky a chátra bez využitia.

„Robíme to preto, že sme spolu, deti sa vybehajú a nás to napĺňa,“ objasňuje motiváciu ďalšia členka Zlatých líšok Lenka Golhová.

Tá sa spolu s rodinou prisťahovala z Bratislavy, kde bolo možností pre deti veľmi veľa. V Kremnici ju preto ich absencia zaskočila.

„Ja si ale myslím, že všetko je možné, len treba chcieť,“ hovorí mamička dvoch detí v súvislosti s budúcim rozvojom Zechenterovej záhrady, ale napríklad aj s nápadom vytvoriť niekde v meste pumptrackovú cyklistickú dráhu.

Historické fotografie inak

Tento rok majú „líšky“ v pláne aj ďalší projekt, ktorý by chceli uskutočniť v spolupráci s miestnym múzeom a historikom Danielom Haas Kianičkom.

„Predstavujeme si, že na niektorých vytypovaných miestach v meste by sme inštalovali historické fotografie, ktoré by ukazovali, ako konkrétna lokalita alebo napríklad dom vyzerali v minulosti,“ naznačuje Koreňová s dôvetkom, že trasu spájajúcu dvadsať – tridsať miest by popísali v brožúrke, ktorá by bola turistom k dispozícii v miestnom kultúrnom a informačnom centre.

„Návštevníci by tak nesmerovali len do múzea alebo do mincovne, ale mohli by sa „pomotať“ po uličkách, ktoré by inak zrejme nenavštívili. napríklad taká Kutnohorská by mohla byť zaujímavá,“ opisuje projekt, ktorý by turistom ukázal historickú Kremnicu takú, akú si ju dnes už ťažko predstaviť.