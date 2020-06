Kniha je pre Novobančanku splneným snom. Inšpirovala ju stará mama

Na vydanie svojej prvej knižky čakala Helena Bratková tridsať rokov.

14. jún 2020 o 14:29 Kristína Mindáková

NOVÁ BAŇA. „Vážený čitateľ, dostáva sa ti do rúk moja malá knižočka, v ktorej som spísala príbehy napísané životom a niektoré z nich som zažila aj ja sama. Bola by som veľmi rada, keby ťa potešili, niektoré rozosmiali, ale najradšej by som bola, keby mnohých poučili, aby sa vyvarovali chýb, aké urobili ľudia v mojich príbehoch...“

Toto sú úvodné slová novej knihy sympatickej Novobančanky Heleny Bratkovej, ktorá sa písaniu venuje už 42 rokov.

Ako dvadsaťročná začala písať rôzne príbehy do okresných novín Žiara socializmu.

Všetky z nich si v priebehu plynúcich rokov uchovala a zaznamenala v zošite a iba pred pár mesiacmi sa ich rozhodla vydať vo svojej knižke s názvom „Rozprávky mojej starej mamy... a moje príbehy“.

„Sú to príbehy, ktoré som aj reálne zažila. Zmenila som v nich však mená, aby som náhodou nikoho nenahnevala. Ľudia mali v novinách tieto príbehy radi, lebo sú celkom zo života,“ hovorí s úsmevom Bratková.

Starká, ľudová rozprávačka

Autorka v knižke zhromaždila celkovo osemdesiat rôznorodých príbehov a z toho dvadsať rozprávok, ktoré jej rozprávala ešte stará mama. Práve tá ju motivovala, aby vôbec takúto publikáciu vydala.

„Bola to ľudová rozprávačka – ľudia sa schádzali, všetci susedia prišli, sedeli sme na zemi a starká nám rozprávala rozprávky, príbehy a tak. Tie som doteraz nikde nepočula,“ približuje.

Dodáva, že pôvodne chcela knihu vydať len pre svoje deti, sestru a rodinu, no keď ich poslala do tlačiarne, tam ju presvedčili, aby knihu vydala normálne. A teraz sa teší úspechom a pozitívnym ohlasom.

Čakala roky

V knihe nenájdeme iba klasické rozprávky určené deťom, ale aj dospelým – poučné, ale i humorne spracované príbehy.

„Každý, kto si ju z mojich známych prečítal, sa tam našiel. Priznám sa, tridsať rokov som čakala, aby táto kniha vyšla. Dlho som na ňu nemala peniaze, mala som štyri deti a v týchto veciach som podporovaná nebola,“ poznamenáva smutne autorka, ktorá sa písaniu túžila venovať odmalička.

A aké boli jej začiatky v tejto oblasti? Keďže čítala veľa kníh, niektoré z nich, ktoré ju zaujali, začala prepisovať. Potom sa rozhodla, že začne aj sama tvoriť. Preto napísala príbeh o svojej starkej – a to spustilo lavínu ďalších a ďalších.

„Tento príbeh stále vnímam zo všetkých ako úplne najkrajší. Starká by sa tomu určite tešila. Splnila som si s pomocou mojich detí celoživotný sen. A práve to je to najkrajšie – keď si ľudia plnia sny v akomkoľvek veku a aj napriek ťažkým životným podmienkam,“ uzatvára.