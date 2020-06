Prvý zo súbojov o udržanie sa vo Fortuna lige Pohroniu nevyšiel

Pohronie sa strelecky vôbec nepresadilo.

14. jún 2020 o 16:39 TASR

Na snímke vpravo Steve Nkanu Kapuadi (Trenčín) a Kojo Matić (Pohronie) počas futbalového zápasu AS Trenčín - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Žďaňa nadstavbovej časti o udržanie Fortuna ligy. (Zdroj: TASR)

ŽIAR NAD HRONOM. Favorizovaný Trenčín ukázal svoju silu a v sobotňajšom zápase porazil FK Pohronie 4:0.

"Predpokladali sme, že zápas bude mať podobný priebeh, že hostia stavajú na dobrej defenzíve a vyrážajú do brejkov, prípadne skúsia využiť nejaké štandardné situácie. Tie šance sme ustrážili, do brejkov sme ich nepustili a zápas sme mali absolútne pod kontrolou, dali sme štyri pekné góly," povedal po zápase Norbert Hrnčár, tréner Trenčína.

Nespokojný bol so záverom. "Bolo to rozhárané, príliš veľa zbytočných strát z našej strany. Záver síce nebol celkom v poriadku, ale 4:0 je, myslím, veľmi pekný a slušný výsledok po dlhom čase bez ligového zápasu. Som rád, že to chalani zobrali profesionálne, bolo tam správne nastavenie aj kvalita z našej strany," zhodnotil.

Tréner Pohronia Mikuláš Radványi ocenil výkon Trenčína.

"Hrali sme proti najkvalitnejšiemu tímu v spodnej šestke, Trenčín sem určite nepatrí. A to ukázal aj dnes. Smerom dopredu majú obrovskú silu, čo nám dnes aj ukázali. Možno by sa zápas vyvíjal inak, keby Pellegrini v 43. minúte dal kontaktný gól z priameho kopu. V druhom polčase sme za 5-6 minút dostali dva góly a potom sa už len dohrávalo. Určite mi zostáva pogratulovať domácim k zaslúženému víťazstvu," zhrnul.

Trenčín - Pohronie 4:0 (2:0)

Góly: 27. Ghali, 39. van Kessel, 51. Roguljič, 56. Bukari

Rozhodovali: Kružliak - Somoláni, Jánošík, ŽK: El Mahdoui - Abrahám,

207 divákov

Zostavy:

Trenčín: Šemrinec - Šulek (73. Slávik), Križan, Kapuadi, Julien - Kadák (73. Čatakovič), El Mahdioui, Roguljič - Bukari (78. Tučný), van Kessel, Ghali

Pohronie: Jenčo - Hatok, Pavlík, Jacko, Župa - Blahút, Chríbik, Pellegrini (60. Gerebenits), Mazan - Weir (55. Badalo) - Matič (72. Abrahám)