Obľúbené Jedenástky sú zrušené. Starosta dúfa, že ďalší ročník bude o to lepší

Organizátori si nevedeli predstaviť, ako by akcia prebiehala v dobe množstva opatrení.

16. jún 2020 o 10:38 Vladimír Širáň, Ivan Mriška

NEVOĽNÉ. Majstrovstvá v kopaní jedenástok patria medzi obľúbené športové podujatia v okrese. Každoročne si do Nevoľného nájde cestu množstvo ľudí. V júni sa mal konať už 22. ročník, no pre pandémiu korona vírusu sa neuskutoční.

„Všetkých nás to veľmi mrzí, ale výnimočná situácia si vyžaduje výnimočné rozhodnutia. Nevieme si predstaviť ako by to prebiehalo, keďže neustále pretrvávajú viaceré hygienické opatrenia,“ vysvetlil starosta Nevoľného Štefan Henžel.

Chodí cez 500 ľudí

Súvisiaci článok Spoliehať môže na ligové skúsenosti. Michal Zuberník suverénnym kanonierom siedmej ligy Čítajte

Na Jedenástky chodí pravidelne cez 500 ľudí nielen z okresu Žiar nad Hronom, ale z rôznych kútov Slovenska.

„Takáto veľká akcia sa musí pripravovať mesiace pred jej začiatkom, na čo pre pandémiu priestor nebol. Navyše, sponzori sú v tejto dobe k podpore skeptickí a nerád by som ťahal obec do straty pre podujatie,“ dodal.

Ak by sa Jedenástky uskutočnili, ľudia by museli dodržiavať rozostupy a museli si dezinfikovať ruky.

„Problém by bol s WC či varením guláša. Zabezpečená by musela byť cisterna s vodou. A vôbec by sme si neboli istí, či ľudia vôbec prídu. Celé by to bolo komplikované, nevieme si to predstaviť. Rušia sa podujatia aj v iných dedinách, preto sme museli k tomu pristúpiť aj my,“ tvrdí.

Nejdú cez mŕtvoly

Starosta sa obával tiež, aby práca množstva ľudí nevyšla navnivoč.

„Nevieme čo bude a nechceli sme ísť cez mŕtvoly. Môže prísť nejaká druhá vlna, ktorá zmarí všetko. Jedenástky nie sú len o dni, kedy sa konajú, ale prípravy prebiehajú aj mesiace. Verím preto, že ľudia zrušenie Jedenástok pochopia a tie v ďalšom roku budú o to lepšie, pretože ľudia budú hladní,“ povedal Henžel, ktorý podujatie organizuje už 11 rokov.

Maličkou náplasťou pre účastníkov môže byť Prechod SNP, ktorý zatiaľ zrušený nie je.

„Je ohrozený, ale mal by sa uskutočniť v auguste. Je to obľúbená turistická akcia, ktorá sa organizuje už 36 rokov. Verím, že sa uskutoční aj teraz,“ uviedol.