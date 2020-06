Podujatia v žiarskom kultúrnom centre sú pre vozičkárov prístupnejšie

V mestskom kultúrnom centre pribudla plošina.

22. jún 2020 o 9:52 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Do sály kina Hron a divadelnej sály v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom sa po novom po schodisku dostanú aj vozičkári.

V priestoroch minulý týždeň nainštalovali novú šikmú schodiskovú plošinu, ktorá má slúžiť práve telesne hendikepovaným.

„Doteraz sa do týchto sál mohli dostať len pomocou technického výťahu, čo bolo zdĺhavejšie a komplikovanejšie,“ povedal žiarsky primátor Peter Antal.

Na kúpu plošiny za približne 13-tisíc eur získalo mesto sponzora v priemyselnom parku.

Bolo to náročné

Niektorí vozičkári žijúci v Žiari nad Hronom zlé podmienky pri návštevách kultúrnych podujatí v kultúrnom centre kritizovali už dlhšie.

„Veď to vidíte. Nie je tu bezbariérový prístup, iba tieto schody, takže, ak chceme ísť na koncert alebo do kina, obnáša to vyloženie syna z vozíka alebo použitie nákladného výťahu, kde však môže dôjsť k nebezpečnej situácii, lebo na podobné situácie nie je vybavený,“ hovorila ešte na jar pre týždenník MY Sandra Matyášová, matka už dospelého hendikepovaného Filipa.

„Napríklad na podujatí Na krídlach anjelov prepravujú hendikepovaných s použitím schodolezov, ale to je zdĺhavé a tiež nie veľmi bezpečné,“ vysvetľovala vtedy, že bez pomoci zdatných mužov je použitie takéhoto zariadenia skúškou sily a odvahy.

Sandra so synom Filipom. (zdroj: Iva Zigová)

Iba s asistenciou

O problémoch hovoril aj Viliam Méry, ktorý v mestskom kultúrnom centre pracuje, a tak jeho nedostatky ako vozičkár pozná veľmi dobre.

„Ja som na tom síce o niečo lepšie ako mnohí vozičkári, ale, ak chcem ísť na kultúre podujatie, je to skutočne problém. Využiť sa dá len nákladný výťah, no do sály sa aj tak bez prekonania niekoľkých schodov nedostanem. Nehovoriac o tom, že bez asistencie ďalšieho človeka túto prekážku neprekonám,“ hodnotil na jar.