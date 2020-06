Bojuje o Fortuna ligu. Môžeme konkurovať komukoľvek z ohrozených tímov, tvrdí Kolláti

Banská Bystrica dostala po rozhodnutí SFZ veľkú šancu. Pohronie je ohrozené.

22. jún 2020 o 20:55 Ivan Mriška

NEVOĽNÉ. Najskôr nemal z Fortuna ligy nikto vypadávať, neskôr sa však rozhodlo o baráži. Posledný tím sa s víťazom druhej ligy stretne v priamom súboji o najvyššiu súťaž.

Veľká šanca tak svitla Dukle Banská Bystrica, ktorá je na čele druhej ligy.

„Rozhodnutie o baráži je správne rozhodnutie. Víťazovi druhej ligy predsa musí byť umožnené zabojovať o Fortuna ligu,“ tvrdí útočník Banskej Bystrice Peter Kolláti.

Pohronie si nepraje

Rodák z Nevoľného by si v barážovom súboji prial kohokoľvek okrem Pohronia.

„Verím, že sa vyhnú baráži a o rok sa stretneme v najvyššej súťaži. Je to klub v ktorom som vyrastal, preto im prajem len to najlepšie. Zažil som tam krásne časy,“ dodal.

Kolláti verí v kvalitu banskobystrického kádra.

„S týmto tímom môžeme konkurovať komukoľvek z ohrozených mužstiev,“ tvrdí.

Pôsobenie v Banskej Bystrici si váži, no napriek tomu ho vníma rozpačito.

„Prešiel som tu celým dorastom a neskôr som sa presadil aj v A mužstve, s ktorým som postúpil do druhej ligy. Potom však prišlo zranenie, z ktorého som sa dlhšie dostával. Pobiť sa o miesto v základnej zostave preto bolo pre mňa fyzicky a psychicky náročné. Teraz som však už konečne stopercentne zdravý a môžem sa naplno venovať futbalu,“ povedal 24-ročný futbalista.

Sústredí sa na futbal

Zmluvu pod Urpínom má do konca sezóny, preto je jeho ďalšie pôsobenie otázne.

„Momentálne sa tým nezaoberám. Poctivo makám v tréningovom procese a keď sa dostanem na ihrisko, odvediem maximum. A potom sa uvidí,“ dodal.

V posledných zápasoch Banskej Bystrice vysedával prevažne len na lavičke, niekedy bol aj mimo zostavy. Napriek tomu zatiaľ o iných ponukách neuvažuje. Ak by však prišlo niečo zaujímavé zo zahraničia, neváhal by.

„V úvodzovkách futbalového agenta mi robí otec. Nejaké riešenia by tu možno boli, no všetko bude záležať od môjho účinkovania v Dukle. Verím, že sa presadím,“ povedal ambiciózny futbalista.

Aby drina nebola zbytočná

Svojmu obľúbenému športu venoval veľa, preto by rád hral na ešte vyššej úrovni.

„Ak sa mi budú vyhýbať zranenia, chcel by som dokázať, že tá drina od malička nebola zbytočná,“ uviedol.

Jeho obľúbeným klubom je FC Barcelona a teda obľúbeným hráčom argentínsky klenot Lionel Messi.

„Hrajú neskutočný futbal. Veľa prihrávok, výborné držanie lopty a genialita každého jedného hráča je neopísateľná. Som preto šťastný, že mám podpísaný Messiho dres. Splnil sa mi tým detský sen,“ prezradil.

Najkrajším futbalovým zážitkom je pre Kollátiho postup Dukly Banská Bystrica do druhej ligy.

„Boli to krásne okamihy, na ktoré do konca života nezabudnem. Potom ma však začali prenasledovať zranenia, na čo by som naopak najradšej už zabudol. Verím, že je to už konečne za mnou,“ povedal s vierou, že po reštarte ligy reštartuje aj svoju kariéru.

Narodila sa mu dcérka

Nedávno sa Kolláti stal hrdým otcom, čo tiež vníma ako splnený sen.

„Úloha otca je pre mňa fascinujúca. Je to krásne obdobie môjho života a popri futbale to zvládam s ľahkosťou. Vhod mi prišlo aj obdobie covidu, pretože som mal viac času na rodinu a mohol som sa naplno venovať svojej dcérke,“ uviedol.

Popri futbale a rodičovských povinnostiach Kolláti rád navštevuje aj svoju rodnú dedinku Nevoľné.

„Chodím tam často a veľmi rád. Hlavne cez víkendy si tam chodím oddýchnuť. Je tam vždy o mňa veľmi dobré postarané. Dedinka mi prirástla k srdcu a mám tam svojich najbližších. Škoda je však, že tam skončil futbal. Kedysi sa hralo na každej dedine a bolo to krásne. V dnešnej dobe však ľudia odchádzajú z dedín do miest a obce potom nemajú dostatok hráčov. A to je hlavný dôvod úpadku,“ uzavrel Peter Kolláti.