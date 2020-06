Z dediny až do Fortuna ligy. Keby dostal ponuku z Liverpoolu, rozplakal by sa

Patrik Blahút je 22-ročný stredopoliar, ktorý oblieka dres FK Pohronie. V Žiari nad Hronom je miláčikom tribún a správa o reštarte súťaže ho veľmi potešila.

23. jún 2020 o 13:47 Vladimír Širáň, Ivan Mriška

VOZNICA / ŽIAR NAD HRONOM. Vyrastal na dedine. V zime hral s kamarátmi hokej a v lete futbal. Že si raz zahrá Fortuna ligu ani nedúfal.

„Ako chlapec som futbal tak nebral. Jednoducho som robil to, čo ma baví. Pamätám si, že s kamarátmi sme mastili až do tmy, že už ani nebolo vidieť loptu,“ spomína futbalista Pohronia Patrik Blahút.

Drali trávnik čo to išlo

PATRIK BLAHÚT Klub: FK Pohronie Vek: 22 rokov Pozícia: Stredopoliar Zápasy v tejto sezóne/góly: 23/0

Obľúbenému športu sa venuje od šiestich rokov a priviedol ho k nemu otec. Prvé zápasy odohral za rodnú Voznicu.

„Vždy ma to ťahalo k lopte. A keďže sme boli skvelá partia, drali sme trávnik čo to išlo,“ dodal.

Keď sa začal ukazovať Blahútov nesporný talent, prestúpil ako žiak do Žiaru nad Hronom. Druhú ligu potom hrával aj za dorast, presadzoval sa najmä rýchlosťou.

„Futbal ma napĺňal, no nepovedal by som, že za pár rokov budem hrať Fortuna ligu. Ani sám neviem, ako som sa k tomu vlastne dopracoval. Jednoducho prišla spanilá cesta z malého ihriska v Dolnej Ždani až do najvyššej súťaže. Keď si spomeniem na tú minulú postupovú sezónu, vyjavia sa mi len tie najlepšie spomienky. Som šťastný, že som v relatívne mladom veku dosiahol taký úspech,“ povedal.

Môžu vypadnúť

V Pohroní je podľa Blahúta výborná partia, hráči však majú trochu zmiešané pocity.

„Najprv sa rozhodlo, že nikto nevypadne a teraz budeme zrazu hrať o záchranu. Najskôr nás to trošku zaskočilo, no teraz už sme pripravení potvrdiť kvalitu kádra. Atmosféra je skvelá, tešíme sa, že konečne začneme hrať,“ prezradil.

Fortuna liga sa zatiaľ bude hrať pred prázdnymi tribúnami.

„Nie je to ono, ale je to lepšie ako nič. Jediné na čo sa sústredíme je záchrana ligy pre Žiar,“ dodal.

Pohrončania trénujú každý deň, odohrali aj tri prípravné zápasy, v ktorých podali solídne výkony.