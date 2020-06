Opitý narazil do stromov, zranil spolujazdcov a poškodil majetok

30-ročný muž z Kremnice nafúkal 1,88 promile alkoholu.

29. jún 2020 o 10:32 min

ŽIAR NAD HRONOM. Polícia v Žiari nad Hronom obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej 30-ročného muža z Kremnice.

V sobotu ráno viedol osobné auto po ulici Banská cesta v Kremnici, kde v rovnom úseku cesty neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zišiel mimo vozovky, kde dostal šmyk.

Prešiel cez protismerný jazdný pruh a narazil do stromu a do oplotenia rodinného domu. Plot prerazil, autom sa prevrátil cez strechu a narazil do ďalšieho stromu, ktorého koruna poškodila strechu rodinného domu.

Pri dopravnej nehode sa traja spolujazdci zranili. Vodič pri dychovej skúške nafúkal 1,88 promile alkoholu. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.