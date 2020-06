Lovča sa neprihlásila do piatej ligy. Hrať bude v okrese

Dôvodom sú peniaze a nedostatočný počet hráčov.

30. jún 2020 o 16:18 Vladimír Širáň, Ivan Mriška

LOVČA. Po piatich rokoch sa vracajú do okresnej súťaže. Futbalisti Lovče budú hrať v šiestej lige ObFZ Žiar nad Hronom.

„Dôvodov bolo viac. Viacero starších hráčov nám skončilo, pre korona krízu sme tiež prišli o financie. S prihláškou do okresu tak súhlasili starosta aj prezident klubu,“ prezradil František Páleník z FO Lovča.

Pre zdravotné a pracovné dôvody už v Lovči nebudú hrávať Martin Tomáš a Roman Krivjančin. Na príchode posíl sa pracuje.

„Postup do piatej ligy v budúcnosti nevylučujeme, no musíme omladiť káder. Predsa, nemôže to stáť len na tých starších. Verím, že v najbližšom období dotiahneme nových hráčov a môžeme začať naplno zarezávať,“ dodal.

S prípravnými zápasmi by Lovča mala začať v júli, predbežne sú dohodnuté stretnutia s Janovou Lehotou či Lutilou.

„Na návrat do okresnej súťaže sa celkom tešíme. Sme zvedaví na naše zápolenia s Hornou Vsou, Repišťom či Hliníkom nad Hronom. Ale aj ďalšími. Sú to kvalitné mužstvá, ktoré by mohli hrať aj piatu ligu, takže fanúšikovia o zaujímavé stretnutia rozhodne neprídu. Všetkých na krásny lovčiansky štadión srdečne pozývame,“ ďalej povedal Páleník.

Trénerom mužstva bude Robert Hlaváč, bývalý brankár a výborný futbalista. Asistentom mu bude takisto nemenej skúsený Martin Ondrík.

„Niektorí hráči nám odišli na hosťovanie, preto bude dôležité správne doplniť káder. Verím, že bude pokračovať spolupráca s Dolnou Trnávkou a jej hráči budú opäť oporou,“ uzavrel.