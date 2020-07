Interiér prícestnej kaplnky vo Svätom Antone ukážu aj návštevníkom

Otvorená bude počas letných prázdnin.

1. júl 2020 o 12:53 TASR

SVÄTÝ ANTON. Turisti, ktorí sa počas tohtoročných letných prázdnin rozhodnú navštíviť Múzeum vo Svätom Antone, majú o dôvod viac, prečo sa do tejto malej obce neďaleko Banskej Štiavnice vybrať. Tunajší múzejníci sa rozhodli počas letných prázdnin ponechať otvorenú k nahliadnutiu aj prícestnú Kaplnku sv. Jána Nepomuckého.

Barokovú kaplnku postavili v rokoch 1755 - 1758 a sú v nej zachované ešte pôvodné freskomaľby s reliéfom od Antona Schmidta. V uplynulých mesiacoch prešla kompletnou obnovou. "Kaplnka je zrekonštruovaná, je veľmi pekná a preto ju chceme ukázať aj návštevníkom. V júli a auguste do nej budú môcť návštevníci nazrieť," priblížila Jana Slaná z múzea s tým, že nahliadnuť do nej budú môcť spoza zatvorenej mreže, ktorá ju chráni aj pred vandalmi.

Slaná ďalej uviedla, že múzeum bude počas letných prázdnin pre verejnosť otvorené od utorka do nedele v čase od 9.00 do 17.00 h. Kaštieľ si môžu návštevníci pozrieť aj naďalej bez lektorského výkladu. Pri vstupe dostanú text a expozície si môžu prejsť individuálne. "Je to jedinečná možnosť pozrieť si kaštieľ bez obmedzení. Keď sa chodilo so skupinou, tak sa museli návštevníci prispôsobovať výkladu," zhodnotila Slaná.

Výhodou je podľa jej slov aj to, že návštevníci aktuálne vstupujú do expozície hneď po zakúpení vstupenky a nemusia čakať na pravidelné vstupy. V kaštieli môže byť aktuálne najviac 120 ľudí, väčšie skupiny návštevníkov podľa Slanej ešte stále vzhľadom na protiepidemické opatrenia delia. Slaná pripomenula, že v múzeu naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce, čomu sa prispôsobuje aj prehliadka jeho priestorov.