Obľúbený festival Nahé vína v Banskej Štiavnici prilákal návštevníkov aj tento rok

Bavia ma viac ako tie konvenčné, hovorí o naturálnych vínach organizátor.

5. júl 2020 o 8:55 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Milovníci vín si mohli aj počas soboty (4.júla) užiť v v centre Banskej Štiavnice už 5. ročník obľúbeného festivalu Nahé vína, ktorý opäť predstavil vinárstva z viacerých krajín. Tie spája idea tradičného autentického spôsobu výroby osobitých, úprimných vín. Tentokrát sem zavítali vinári zo Slovenska, Rakúska a Moravy, ktorí odprezentovali svoje produkty v troch miestnych podnikoch.

Iba náhodou

Ako približuje organizátor festivalu Miroslav Lánik, tento rok sa podujatie pôvodne kvôli pandémii koronavírusu uskutočniť nemalo, avšak svoje rozhodnutie napokon zmenil.

„Tento ročník je len vďaka tomu, že som darebák,“ smeje sa Lánik a pokračuje: „Všetkým vinárom, mestu Banská Štiavnica i jednotlivým prevádzkam som oznámil, že festival ruším, no zabudol som to oznámiť aj ľuďom a na našej stránke bola táto udalosť stále aktívna,“ vysvetľuje s tým, že asi mesiac pred jeho uskutočnením sa záujemcovia i stáli návštevníci začali pýtať, či sa teda festival napokon uskutoční.

„Tiež som mal množstvo telefonátov od samotných vinárov, či svoje rozhodnutie predsa len neprehodnotím, že by prišli radi. Keďže sa to takto nakopilo, tento ročník som dal dokopy za pochodu, veľmi rýchlo,“ hovorí organizátor podľa ktorého ide o ročník ako každý iný, no s tým rozdielom, že tento vznikol spontánne.

Bavia ho

Myšlienka priniesť do historickej Banskej Štiavnice festival Nahé vína vznikla pred niekoľkými rokmi. „Už dávnejšie som sa začal zaujímať o naturálne vína a osobne mi vždy veľmi chutili. Vínu som holdoval už predtým a tie naturálne ma skrátka bavili oveľa viac ako tie konvenčné,“ poznamenáva Lánik, ktorého zároveň inšpirovalo aj jeho vysokoškolské štúdium na talianskej Univerzite Slowfood v Pollenzo, kde sa venoval magisterskému štúdiu so zameraním na kuchyňu.

Rovnako tu prebiehala aj výučba odboru so zameraním na víno, ku ktorému pričuchol tiež. Ako sám spomína, v univerzitnej knižnici našiel množstvo zaujímavých publikácií o vínach, medzi ktorými nechýbala ani kniha od Alice Feiring s názvom Nahé víno. A práve takto sa prehĺbil jeho vzťah k nim, ktorý prerástol do akejsi vášne.

„Tak som pred rokmi začal dovážať naturálne vína aj na Slovensko, kde neboli až tak známe. Na to, aby som ich spropagoval, som potreboval nejaké zaujímavé podujatie a tak vznikol festival Nahé vína,“ približuje s dôvetkom, že v súčasnosti je už situácia na Slovensku iná a existuje tu viacero takýchto festivalov.

Sú „úprimné“

A aké sú to vlastne naturálne vína? Podľa slov Miroslava Lánika ide o vína, ktorých vinič je dopestovaný v ekologickom režime, bez pesticídov, herbicídov a bez akejkoľvek chémie vo vinohrade.„Z takejto suroviny je potom vyrobené víno, ktoré je urobené na pôvodných kvasinkách, prebehne tu prirodzená fermentácia a tak vznikne výsledný produkt. Nepridávajú sa sem aditíva a nepoužívajú sa umelé kvasinky a tiež minimum síry,“ vysvetľuje.

Sám ich vníma jednoducho ako poctivé, úprimné vína, ktoré výrobca nechá, aby sa prejavili samé. To znamená, že ich nemodifikuje a netlačí do niečoho, čo si sám ako vinár vymyslel. Naopak, dá príležitosť hroznu prejaviť sa tak, ako to chce príroda.„Som nesmierne rád, že si tieto vína našli skupinu svojich fanúšikov a že sa tento ročník napokon mohol uskutočniť. Budem rád, ak sa festival uskutoční opäť o rok,“ dodal na záver.