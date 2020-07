V obci si s voľným pohybom psov nevedia dať rady. Pristúpia preto k pokutovaniu majiteľov

Finančné sankcie sa môžu vyšplhať až do výšky 165 eur.

17. júl 2020 o 10:11 Kristína Mindáková

TRNAVÁ HORA. Vedenie obce Trnavá Hora (okr. Žiar nad Hronom) už niekoľko rokov bojuje s problémom voľného pohybu miestnych psov, čím ich majitelia porušujú všeobecne záväzné nariadenie obce týkajúce sa práve tejto otázky.

Podľa starostu Pavla Kravca hlavným problémom je, že niektorí majitelia toto nariadenie doslova ignorujú a voľný pohyb psov po obci je neraz len dôsledkom ich nedisciplinovanosti a v nejednom prípade ide zároveň aj o úmyselné konanie z ich strany.

Stále pribúdajú

Sťažností od ustráchaných občanov v súvislosti s voľným pohybom psov v obci na obecný úrad neustále pribúda, a to aj niekoľkokrát do mesiaca. Jedným z riešení, ktoré by podľa starostu mohlo dopomôcť k zmene, má byť pokutovanie tých majiteľov, ktorí zvieratá vypúšťajú úmyselne.

„Občania nás často informujú, že „ich sused“ na noc vypúšťa psa, aby si pobehal. Osobne som riešil aj prípad, keď pani priznala, že ho púšťa, pretože ona je už stará a nevládze ho „venčiť“,“ spomína a dodáva, že s týmto problémom bojuje od svojho nástupu do funkcie starostu v od roku 2015.

Častokrát sa však tiež stáva, že majiteľ ani nevie, že jeho pes ušiel a nie je doma. „Už v 60 prípadoch sme riešili hlasné štekanie spojené s rušením nočného pokoja, rôzne prípady ohrozovania chodcov, úteky psov z dvora majiteľa alebo voľný pohyb psov, ktoré sa v obci ocitnú ako následok vyhodenia majiteľom z auta pri prejazde obcou,“ približuje Kravec.

Desiatky prípadov

K ublíženiu na zdraví našťastie zatiaľ nedošlo, no sám sa stretol s prípadmi, kedy pes pohrýzol iného psa. „Stalo sa, že malý pinč ušiel z Jalnej a zabehol na Trnavú Horu, vošiel do dvora kde sa nachádzal iný pes a ten ho do krvi dohrýzol.

Keďže majiteľ tohto psa nepoznal majiteľa poškodeného, obrátil sa na mňa s tým, že nevie ako ďalej postupovať,“ hovorí Kravec s dôvetkom, že vlastníka napokon identifikoval ošetrujúci zverolekár prostredníctvom čítačky čipov.

Spomína tiež prípad, kedy občan doviezol na obecný úrad psa aj s vodítkom so slovami, že voľne behá po ulici a jednoducho nevie čo s ním. Situácia je v súčasnej dobe podľa slov starostu neúnosná.

„Za päť rokov riešiť v priemere 12 psov ročne, dokonca v roku 2018 ich bolo 18, sa jednoducho nedá. Ide o dlhodobý problém nielen u nás, no my sme tranzitnou obcou a veľakrát sa stane, že psíka úmyselne vypustia pri prejazde.“

Finančná sankcia

V roku 2019 vedenie Trnavej Hory dokonca zriadilo zakrytú voliéru určenú pre krátky pobyt odchytených psov. Tá je situovaná v zbernom dvore, je vyložená dlažbou, zastrešená a nachádza sa tu aj búda.

„Myslím, že dobre slúži svojmu účelu pre krátkodobé umiestnenie psa pred jeho vrátením majiteľovi, resp. transportom do útulku zvierat,“ poznamenáva. Dodáva, že sa obec po novom rozhodla sprísniť prístup k porušovaniu všeobecne záväzného nariadenia o držaní psov.

Zároveň zavádza databázu porušovania tohto nariadenia s tým, že po prvom upozornení bude vyvodzovať finančné sankcie, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky 165 eur.

„Nádejam sa, že to bude aspoň na čas výstraha na zlepšenie. Prednedávnom som upozornil občanov, ktorým ušiel pes z dvora len preto, lebo sa im nechcelo zatvoriť bránu, že dostanú pokutu. Zdá sa, že to pomohlo – zviera po obci nebehá a brána býva zatvorená,“ uzatvára Kravec.