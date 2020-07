Rodina Jakubka (3) z Novej Bane prosí o pomoc. Veria, že sa už čoskoro úplne uzdraví

Robia čo môžu. K zdravotným problémom ich najmenšieho syna sa však pridružili aj ďalšie.

15. júl 2020 o 10:30 min

NOVÁ BAŇA. Sympatickú osemčlennú rodinu z Novej Bane sužujú okrem skomplikovaného zdravotného stavu ich najmladšieho syna Jakubka (3) aj finančné problémy, o ktoré sa postaralo obdobie koronakrízy. Preto prosia o pomoc ľudí a svoj dojímavý príbeh sa rozhodli zverejniť aj na sociálnej sieti v skupine s názvom „Pomoc pre choré detičky“.

Narodil sa predčasne

„Jakubko sa narodil v 28. týždni, mal iba 1240 gramov a 37 centimetrov. V inkubátore strávil dlhší čas, kde bol pripojený na kyslík,“ začína svoje rozprávanie mama chlapčeka Monika Zigmundová a pokračuje: „Neskôr ho odpojili, pretože začal dýchať sám a následne sa mu upchala cievka, ktorou preteká likvor a dostal krvácanie do mozgu,“ hovorí smutne s tým, že si z tohto dôvodu prešiel mnohými operáciami.

Po tom, ako sa tento stav konečne postupne zlepšoval, začala sa mu kvôli dlhodobému pripojeniu na kyslík odlupovať sietnica. Preto musel okamžite podstúpiť laserovú operáciu očí v Bratislave. „Takto to prebiehalo niekoľko mesiacov kým nám ho pustili domov. Avšak, to nie je koniec. Neustále chodíme po rôznych doktoroch na kontroly a Kubko je stále, ešte aj v tomto veku plienkovaný,“ poznamenáva Zigmundová.

Neustála starostlivosť

Na poslednom vyšetrení neurológ informoval rodičov aj o tom, že chlapec má oslabenú celú ľavú stranu a zároveň ho trápia aj ploché nohy. Preto musí používať špeciálne ortopedické vložky.

„Ja ho už teraz vnímam, že je zdravý, pretože keď som ho videla na začiatku, bol to strašný šok. Celá starostlivosť je však veľmi časovo i finančne náročná, preto sme sa pokúsili poprosiť ľudí o pomoc prostredníctvom internetu,“ vysvetľuje. Niekoľko z nich sa už rozhodlo pomôcť, vďaka čomu mohla Jakubkova mama zakúpiť plienky, či základné vitamíny, za čo je sama nesmierne vďačná.

„Môj muž zostal kvôli koronavírusu bez práce a ja som na rodičovskom príspevku, ktorý mi teraz končí. Hľadám si prácu, snažím sa, ale nemôžem nechať Jakuba samého doma, musí jeden z nás byť pri ňom. A neurológ napísal do správy, že nie je vhodný do kolektívu, aj keby sme ho chceli dať do škôlky, nakoľko si vyžaduje starostlivosť,“ hovorí na záver s dôvetkom, že sú vďační za akúkoľvek pomoc.