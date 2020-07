Výletníkov potešil Banícky expres. O zábavu sa postaral aj štiavnický Náco

Zážitkový vlak premával prvýkrát v sobotu.

12. júl 2020

BANSKÁ ŠTIAVNICA/KREMNICA. V jeden deň si mohli pozrieť krásy a zaujímavosti Banskej Štiavnice i Kremnice. A to vďaka Baníckemu expresu, ktorý po prvýkrát premával v sobotu 11. júla zo stanice vo Zvolene.

Záujemcovia mali možnosť posedieť si v historickom vláčiku a absolvovať ním známu Trať mládeže, ktorá sa nachádza medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou.

Počas celej cesty sprevádzali návštevníkov, ktorí prišli z rôznych kútov Slovenska, vlakoví herci. Tí stvárnili známe postavy typické pre tento región – v tomto prípade to bol štiavnický baník Náco, či slávny cukrár z Kremnice Alojz Atkáry, ktorý vymyslel známu cukrovinku kremnický krumpeľ.

Výlet ich potešil

„Syn našiel info o tomto podujatí na internete a môj vnuk strašne rád cestuje vlakom. Ísť niekam takýmto historickým vlakom je výborný zážitok,“ povedal s úsmevom Ján Sýkora starší z Handlovej, ktorého slová potvrdila aj jeho rodina.

Výlet zaujal aj Martina z Bratislavy, ktorý to mal namierené do Kremnice a ešte v ten istý deň sa týmto istým vlakom chcel vrátiť aj naspäť. „Moja manželka mi spomínala, že bude prebiehať takáto akcia, tak sme sa rozhodli ísť celá rodina,“ prezradil.

Sympatická Hriňovčanka Lucia s dcérou sa tešila najmä na typický kremnický krumpeľ. „Vždy keď ideme do Kremnice, a to chodievame niekoľkokrát do roka, zastavíme sa v miestnej cukrárni. Myslím si, že je to veľmi milá akcia. Tešíme sa,“ poznamenala.

O záujem zo strany návštevníkov nemali iniciátori podujatia núdzu, o čom svedčí aj to, že nakoniec museli pridať aj druhý vozeň.

„Lístky sa nám vypredali veľmi rýchlo. Najbližšie bude Banícky expres premávať 8. augusta a 15. augusta. Do budúcna by sme chceli, aby vlak premával pravidelne,“ dodala na záver destinačná koordinátorka pre oblasť Banská Štiavnica Zuzana Parajová.

Motorový historický vlak na trase starobylých baníckych miest sa zaradil k Horehronskému a Zbojníckemu expresu, ktorých existenciu iniciovala krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.