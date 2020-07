Fantastická atmosféra na turnaji v Hornej Vsi. Titul ide pod Zobor

Prvé miesto získali hráči FC Trestná lavica.

12. júl 2020 o 15:54 Vladimír Širáň

HORNÁ VES. V Hornej Vsi sa konal 1. ročník úplne nového turnaja pod názvom INTER CUP. A veru, založenie novej tradície sa vyplatilo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Poďakovanie patrí partnerom

V krásnom letnom počasí si na svoje prišli futbalisti z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších miest.

„Ďakujeme účastníkom, partnerom, rozhodcom a všetkým, ktorí pomáhali pri chode celej akcie. Aj vďaka nim sme mohli pripraviť takéto veľké podujatie,“ za organizačný tím povedal Ivan Mriška.

Prvé miesto obsadil tím z okolia Nitry pod názvom FC Trestná lavica. Na druhej priečke skončili Topiči, tretia bola Stará Kremnička a na štvrtom bol domáci celok TJ Inter Horná Ves.

„Na toto podujatie sme zložili kvalitný tím a vyplatilo sa. Bola to skvelá akcia zorganizovaná na vysokej úrovni. To sa ani nedá porovnať s inými turnajmi. Výborný guláš, atrakcie a príjemné prostredie. Chalani, ktorí robia aj Fašiang Cup to naozaj vedia. Určite prídeme aj na ďalšiu akciu a možno zložíme dva tímy. Účasť na Fašiang Cupe alebo Inter Cupe odporúčam všetkým tímom, naozaj, prídete si na svoje,“ povedal kapitán víťazného tímu Matúš Šturdík.

53-ročný hráč

Najlepším strelcom sa s jedenástimi gólmi stal Mário Horváth, za najlepšieho hráča bol určený Dominik Bahno z Topičov.

Výborne chytal, strieľal góly a nakoniec v penaltách vychytal tretie miesto svojmu tímu. Za najlepšieho gólmana bol určený zaslúžene Filip Mezei z OŠK Stará Kremnička.

Medzi mladíkmi sa pohyboval aj jeden nestarnúci veterán, ktorý podal výborné výkony. Bol ním 53-ročný Pavol Urgela. Získal originál tričko Juraja Kucku s jeho podpisom.

„Kým zdravie slúži, rád si zahrám. Pravidelne športujem, takže mi to problém nerobí. V Hornej Vsi je výborná partia, takže vždy rád prídem,“ prezradil Urgela.

Cena fair-play pre Karvaša

Organizátori udelili aj cenu fair-play a získal ju Marek Karvaš z Hornej Vsi.

„V napätej situácii, tesne pred koncom semifinálového zápasu sa čestne priznal, že loptu tečoval do autu. Klobúk dole. Sme šťastní, že sa celý turnaj niesol v duchu fair-play a hlavne, že sa nikto nezradil. Ďakujeme ešte raz všetkým tímom za účasť a tešíme sa na ďalší ročník,“ uzavrel Ivan Mriška.

INTER CUP 2020

SKUPINA A: Inter Horná Ves A, Rozlúčka so slobodou, OŠK Stará Kremnička, Legendy, FC Rondel

SKUPINA B: Inter Horná Ves B, FC Trestná lavica, ŠKF Kremnica, Topiči, Parížania

SKUPINA A

Rozlúčka so slobodou – FC Rondel 0:6

Góly: Novák, Minárik, Borčík 3, Kubinec

OŠK Stará Kremnička – Legendy 2:0

Góly: Milčík, Dovčík

FC Rondel - OŠK Stará Kremnička 1:2

Góly: Minárik – M. Mezei, Mudrončík

Inter Horná Ves A - Rozlúčka so slobodou 4:0

Góly: V. Širáň, E. Urgela, Petro 2

OŠK Stará Kremnička - Inter Horná Ves A 1:1

Góly: Dovčík – V. Širáň

Legendy - FC Rondel 3:2

Góly: Krátky, Hanák 2 – Minárik, Bulejčík

Inter Horná Ves A – Legendy 2:0

Góly: V. Širáň 2

Rozlúčka so slobodou - OŠK Stará Kremnička 1:10

Góly: Xenka Brhlíková – Milčík 3, M. Mezei 2, F. Mezei 2, Dovčík, Mudrončík 2

Legendy - Rozlúčka so slobodou 7:1

Góly: Dobrík 2, Krátky 3, Polc, Beňo - Xenka Brhlíková

FC Rondel - Inter Horná Ves A 0:4

Góly: V. Širáň 3, Kubík

Poradie: 1. OŠK Stará Kremnička, 2. Inter Horná Ves A, 3. Legendy, 4. FC Rondel, 5. Rozlúčka so slobodou.

SKUPINA B

FC Trestná lavica – Parížania 6:0

Góly: Macháč 3, Horváth, Domasta, Bosák

ŠKF Kremnica – Topiči 4:1

Góly: Wollner, Chrien, Kvoriak, Chladný – Domiňák

Parížania - ŠKF Kremnica 0:1

Gól: Chrien

Inter Horná Ves B - FC Trestná lavica 0:3

Góly: Horváth 2, Grebáč

ŠKF Kremnica - Inter Horná Ves B 0:3

Góly: D. Urgela, Sekereš, A. Urgela

Topiči – Parížania 7:0

Góly: Bahno 2, Domiňák 2, Škriniar, Harach

Inter Horná Ves B – Topiči 2:3

Góly: Sekereš, Beňo – Bahno 2, Harach

FC Trestná lavica - ŠKF Kremnica 4:1

Góly: Horváth 2, Domasta, Grebáč - Chladný

Topiči - FC Trestná lavica 2:2

Góly: Domiňák 2 – Horváth, Šturdík

Parížania - Inter Horná Ves B 0:6

Góly: Beňo 2, Sekereš, A. Širáň, Pobežka 2

Poradie: 1. FC Trestná lavica, 2. Topiči, 3. Inter Horná Ves B, 4. ŠKF Kremnica, 5. Parížania.

ŠTVRŤFINÁLE

OŠK Stará Kremnička – ŠKF Kremnica 1:0pk

Inter Horná Ves A – Inter Horná Ves B 2:1pk

Góly: V. Širáň – A. Širáň

Legendy – Topiči 1:2

Góly: Hanák – Domiňák, Bahno

FC Rondel – FC Trestná lavica 1:5

Góly: Minárik – Horváth 3, Domasta, Špánik

SEMIFINÁLE

OŠK Stará Kremnička – Topiči 0:5

Góly: Bahno 3, Domiňák 2

Inter Horná Ves B – FC Trestná lavica 0:1

Góly: Domasta

O 3. MIESTO

OŠK Stará Kremnička - Inter Horná Ves B 3:2pk

Góly: vlastný, M. Mezei – D. Urgela 2

FINÁLE

Topiči – FC Trestná lavica 0:5

Góly: Horváth, Bosák, Grebáč, Domasta

Individuálne ocenenia:

Najstarší hráč: Pavol Urgela (Inter Horná Ves A) – 53 rokov

Cena fair-play: Marek Karvaš (Inter Horná Ves B)

Najlepší strelec: Mário Horváth (FC Trestná lavica) – 11 gólov

Najlepší brankár: Filip Mezei (OŠK Stará Kremnička)

Najlepší hráč: Dominik Bahno (Topiči)

Víťazi jednotlivých ročníkov:

2020 – FC Trestná lavica

2021 - ???