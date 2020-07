Martin Magdolen prestupuje do Detvy. Žiarskym fanúšikom odkazuje, že sú fantastickí

Hokejista zo Žiaru nad Hronom bude v novej sezóne obliekať dres tipsportligového klubu HC 07 Detva.

13. júl 2020 o 10:04 Vladimír Širáň, Ivan Mriška

ŽIAR NAD HRONOM. Martin Magdolen je odchovancom HKM Zvolen, kde už odohral viacero zápasov. V predčasne ukončenej sezóne nastupoval tiež za Žilinu a žiarskych Indiánov, ktorí hrávajú tretiu najvyššiu súťaž.

„Bolo to super. Od zápasu k zápasu sa počet divákov na štadióne zvyšoval, až sa v jednom dueli vypredal štadión. Ľudia nás hnali vpred. Hrať pred takými fanúšikmi bolo neskutočné,“ pre hokejovysvet.sk prezradil 21-ročný Martin Magdolen.

V rodnom meste bol výraznou osobnosťou a dopomohol mu k postupu do finále. Hral tam po boku takých legiend ako Jozef Stümpel či Marek Uram.

„Keď som sa s Jakubom Dubinom dozvedel, že Žiar sa znova vracia do druhej ligy, tak sme si to chceli vybaviť, aby sme mohli hrať aspoň jeden zápas. Nakoniec to bolo oveľa viac, čo bolo skvelé. To, čo sme zažíval v Žiari na zápasoch, celkovo tá podpora od fanúšikov či atmosféra, tak to bolo niečo neskutočné. Som vďačný celému vedeniu v Žiari a samozrejme fantastickým fanúšikom, ktorí boli úžasní. Verím, že hokej v Žiari sa bude posúvať dopredu, pretože v meste a vo vedení klubu si to ľudia zaslúžia,“ dodal.