Nemal hrať, hrozil mu koniec kariéry. Teraz zachránil Pohronie vo Fortuna lige

Až dvakrát v nadstavbe zariadil najtesnejšie víťazstvo Pohronia.

13. júl 2020 o 10:58 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Futbalisti Pohronia sú zachránení, keď v poslednom kole zdolali na domácom trávniku Senicu 1:0.

„Je to krásne, všetci sme si to želali. Prispel som gólom, o to je to krajšie. Ukázali sme všetkým fanúšikom ako sa hrá futbal a ako sa bojuje na Pohroní. My si to teraz všetci užijeme. Mali sme obrovské množstvo neprajníkov, no ukázali sme im, že si to vieme vybojovať na ihrisku. Podarilo sa nám tento zápas zvládnuť a môžeme sa tak radovať,“ uviedol strelec gólu Patrik Abrahám.

Pred reštartom ligy strácali na Nitru tri body, a tak im nebolo všetko jedno.

„Keď sa rozhodlo, že nikto z ligy nevypadne, potešili sme sa. Po zmene sme zostali trošku sklamaní, ale berieme to. Sme tu na to, aby sme hrali futbal,“ povedal pred časom 28-ročný zakončovateľ.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najlepší strelec Pohronia

Súvisiaci článok Fantastická atmosféra na turnaji v Hornej Vsi. Titul ide pod Zobor Čítajte

Na jeseň strelil v najvyššej súťaži tri góly a ďalšie dva pridal v nadstavbe. Stal sa tak najlepším strelcom svojho tímu.

„Nepochybujem o našej kvalite. Pohronie mi prirástlo k srdcu a na jeho záchranu v lige spravím všetko,“ dodal pred časom strelec historicky prvého gólu klubu vo Fortuna lige.

Abrahám prekonal v zime ťažký zápal srdca a tri mesiace vôbec nemohol športovať. A tak svoje a klubové úspechy váži ešte viac. Ochorenie ho postihlo tri kolá pred koncom jesennej časti.

Hrozil mu koniec kariéry