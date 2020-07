Na INTER CUPe sa im páčilo. Mezei, Horváth a Bahno najlepšími

V Hornej Vsi sa v sobotu konal 1. ročník turnaja v malom futbale.

14. júl 2020 o 10:15 Vladimír Širáň

HORNÁ VES. Prvé miesto obsadil tím FC Trestná lavica z Nitry pred druhými Topičmi a Starou Kremničkou. Rozdávali sa tiež individuálne ocenenia.

Mezei: Nezabudlo sa na deti

Za najlepšieho brankára bol označený Filip Mezei, ktorý krásnymi zákrokmi vychytal tretie miesto svojho tímu. Dokonca, sám strelil pár gólov.

„Som veľmi rád, že sme sa mohli zúčastniť, bolo to zorganizované na vysokej úrovni. Chalani si dali záležať, nezabudli na nikoho a zabávali sa aj deti. Vyblázniť sa mohli na skákacom hrade alebo v pene. My straší sme sa bavili futbalom a pozerali zápasy pri pivku a guláši. Turnaj bol obsadený veľmi dobre, a tak sme si zahrali s chuti a radosťou. Čerešničkou na torte bolo, že sa mi podarilo uspieť v kvalitnej konkurencii brankárov, za čo som veľmi rád. Verím, že sa z turnaja stane tradícia a vidíme sa aj o rok,“ uviedol najlepší brankár turnaja – Filip Mezei.

Najlepším hráčom Bahno

Výborné výkony podával na ihrisku aj Dominik Bahno z tímu Topičov, ktorý bol nakoniec odmenený cenou za najlepšieho hráča INTER CUPu 2020.

„Turnaj hodnotím pozitívne, keďže sme skončili druhí, čo sme nečakali ani sami. Celkovo to bola veľmi dobre zorganizovaná akcia v peknom prostredí s dobrým počasím. To, že sa mi podarilo stať sa najlepším hráčom turnaja beriem normálne, v prvom rade išlo o to, aby sme sa stretli dobrá partia a zahrali si spolu. Ale každé takéto individuálne ocenenia človeka poteší,“ prezradil Dominik Bahno.

Jedenásť gólov Bahna

Najviac gólov, až 11, strelil futbalista víťazného tímu. Jeho meno je Mário Horváth.

„Najlepším strelcom som sa stal vďaka nášmu skvelému tímu, pretože bez spoluhráčov by som toľko gólov určite nedal. Preto im všetkým ďakujem, sme skvelá partia. Turnaj hodnotím na výbornú, pretože sme vyhrali a v peknom prostredí boli na ňom kvalitné mužstvá. Ďakujeme aj usporiadateľom, že nás pozvali a bude nám česť sa zúčastniť aj na ďalší ročník. Ďakujeme,“ uzavrel Mário Horváth.

Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť.