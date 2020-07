Najvyšší súd zastavil povoľovanie malej vodnej elektrárne v Žiari nad Hronom

Súd dal podľa mimovládky prednosť ochrane životného prostredia pred výrobou elektriny.

15. júl 2020 o 19:18 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Najvyšší súd zastavil povoľovanie malej vodnej elektrárne v Žiari nad Hronom. Združenie Via Iuris v stredu informovalo, že Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý z dôvodu nezákonnosti zrušil územné rozhodnutie žiarskeho stavebného úradu povoľujúce umiestnenie elektrárne v Žiari nad Hronom na rieke Hron a zamietol kasačné sťažnosti žalovaného úradu a investora voči prvostupňovému rozsudku.

Hovorkyňa súdu Alexandra Važanová pre TASR potvrdila, že senát Najvyššieho súdu kasačnú sťažnosť Okresného úradu Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, a kasačnú sťažnosť účastníka konania Hydro Company, podané proti rozhodnutiu Krajského súdu v Banskej Bystrici, zamietol.

Územné rozhodnutie na umiestnenie MVE, ktoré vydalo mesto Žiar nad Hronom, napadli v roku 2018 na Krajskom súde v Banskej Bystrici odporcovia výstavby, a to ochranárske organizácie, konkrétne Združenie Slatinka, Rieka - združenie na ochranu vodných tokov, miestne združenie Hereditas HH z Hliníka nad Hronom a Slovenský rybársky zväz. Žalobu podali v spolupráci so združením Via Iuris. Krajský súd vo veci rozhodol na jeseň v roku 2018.

Martina Paulíková zo Združenia Slatinka v tejto súvislosti uviedla, že ako environmentálne združenie dlhodobo podporujú obnoviteľné zdroje energie. Tie by však nemali spôsobovať nové problémy v životnom prostredí, čo v prípade vodných elektrární znamená, že by nemali vytvárať nové bariéry na riekach.

Dve bariéry

"Mala vodná elektráreň v Žiari nad Hronom by bola ďalšou prekážkou na rieke Hron, pričom na 25 kilometrovom úseku Hrona nad Žiarom už existujú dve nepriechodné bariéry - MVE Hronská Dúbrava a MVE Zvolen. Po tomto rozhodnutí tiež apelujeme na kompetentné štátne orgány, aby začali uvažovať aj o odstraňovaní existujúcich malých vodných elektrární, najmä ak ide o také, ktorých negatívne vplyvy výrazne prevyšujú tie pozitívne," podotkla.

V žalobe okrem iného uviedli problém nedostatočne zhodnoteného vplyvu na životné prostredie, keď by prehradením rieky došlo k významnej zmene jej prírodného charakteru s dôsledkom zamedzenia migrácie vodných živočíchov, ako aj zničeniu neresiska chránených druhov rýb. V žalobe bol tiež namietaný rozpor s územným plánom vyššieho územného celku Banskobystrického kraja, ktorý rieku Hron chráni v celom regióne z pohľadu jej významu z hľadiska vodnej turistiky.

"Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je o to významnejšie, že má mimoriadnu kvalitu vo svojej precíznosti, rozsiahlosti a jednoznačnosti, ktorou sa NS SR vysporiadal so všetkými namietanými dôvodmi, a predstavuje tak jednoznačnú inštrukciu nielen pre správne orgány konajúce v tejto veci, ale aj pre iné, svojou povahou obdobné kauzy," dodal právnik združenia Via Iuris Imrich Vozár.

Podotkol, že zarezonovalo najmä vyjadrenie súdu, podľa ktorého má záujem na ochrane a zachovaní zdravého životného prostredia jednoznačnú prednosť pred záujmom výroby elektrickej energie, ktorú mala priniesť budúca prevádzka malej vodnej elektrárne.