Žiarski policajti zachraňovali muža s nožom v bruchu

Podozrivý útočník je v rukách polície.

17. júl 2020 o 15:07 SITA

ŽIAR NAD HRONOM. Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu a prečinu výtržníctva, 47-ročného muža zo Žiaru nad Hronom.

Ako informovala banskobystrická krajská polícia, v stredu večer v Žiari nad Hronom na Námestí Matice slovenskej, vo dvore za garážami, nožom s 9 cm čepeľou pichol do brucha 32-ročného muža. Spôsobil mu bodné poranenie brušnej dutiny, pričom útok bol vedený do oblasti tela so životne dôležitými orgánmi s potrebou okamžitého operačného zákroku.

(zdroj: polícia SR)

Policajtov privolala žena, na ktorú páchateľ krátko pred krvavým incidentom vykrikoval. Vystrašená žena o pomoc požiadala okoloidúceho muža, ktorého následne útočník napadol nožom. Privolaní policajti mužovi poskytli prvú pomoc a udržiavali ho pri vedomí až do príchodu záchranárov. Hliadka po získaní potrebných informácií našla bydlisko podozrivého.

Obvinený bol po útoku zadržaný policajnou hliadkou. Následne ho prevzal vyšetrovateľ, ktorý ho po vykonaní procesných úkonov umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.

“Nakoľko vznikla dôvodná obava o život a zdravie ďalšej osoby, policajti ho opakovane vyzývali, aby otvoril byt, načo nereagoval, preto policajti v zmysle zákona byt otvorili. Po výzvach podozrivý kládol odpor, preto museli byť použité voči osobe donucovacie prostriedky a následne bol eskortovaný na policajné oddelenie,” uviedla polícia.

Prípad prevzal vyšetrovateľ a prebieha ďalšie vyšetrovanie. Za skutok spáchaný takýmto závažným spôsobom, hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.