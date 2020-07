Zberatelia prišli z rôznych miest. Niektorí kvôli 0-eurovej bankovke v meste aj nocovali

Pre veľký záujem o bankovku i mincu spustia aj online predaj.

17. júl 2020 o 20:49 min

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Kvôli prvej oficiálnej 0-eurovej bankovke mesta Banská Štiavnica a unikátnej pozlátenej pamätnej medaile s motívom Zaľúbenej Štiavnice prišli vo štvrtok (16. júla) z rôznych kútov Slovenska.

„Aj my patríme medzi zberateľov a prišli sme z Bratislavy,“ začal svoje rozprávanie Marián čakajúc v rade so svojou partnerkou pred Bankou lásky, kde predaj prebiehal. „Počul som, že tu niektorí ľudia čakali už deň pred spustením predaja, to ale nie je náš prípad. Spojili sme to s výletom do Banskej Štiavnice,“ dodal s úsmevom.

(zdroj: min)

Záujem o kúpu týchto noviniek potvrdila aj PR manažérka Banky lásky Katarína Javorská. Podľa nej bol záujem veľký, avšak niekoľko kusov je stále v ponuke. „Veľa ľudí sa nás pýtalo, či bude prebiehať aj online predaj cez e-shop a rozhodli sme sa, že áno. Spustíme ho budúci týždeň,“ poznamenáva s tým, že niektorí záujemcovia prišli dokonca už na obed deň pred predajom, kde aj kempovali.

„Títo zberatelia majú k tomu aj špeciálnu agendu – prídu, začnú si písať mená a potom sa musia hlásiť každú hodinu a keď sa nenahlásia, tak sa vyškrtávajú z radu. Berú to veľmi vážne,“ dodáva na záver Javorská, ktorú záujem potešil.

(zdroj: min)

V tomto roku uplynie presne 200 rokov od narodenia Maríny aj Sládkoviča. Pri tejto príležitosti mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Bankou Lásky pripravili tieto prekvapenia. Autorom bankovky je akademický maliar Karol Felix a pamätná minca s motívom Zaľúbenej Štiavnice je unikátna tým, že je to prvá minca na Slovensku, ktorá kombinuje 24-karátové zlato s ručnou farebnou maľbou. Jej autorom je ilustrátor Miroslav Regitko. Z peňazí z predaja budú financované aktivity rozvíjajúce projekt Zaľúbená Štiavnica.