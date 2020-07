Jakub Dubina do Tipsport ligy: Nechcem byť len do počtu

Hokejista zo Žiaru nad Hronom prestúpil do klubu HC 07 Detva.

20. júl 2020 o 17:13 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Jeho cieľom je presadiť sa a presvedčiť trénera o svojich kvalitách.

„Chcem pomôcť mužstvu najlepšie ako viem a spraviť všetko, čo je v mojich silách. Chcel by som hrať čo najviac, aby som presvedčil trénera, že mám na to nebyť len do počtu,“ uviedol Jakub Dubina.

Poctivo sa pripravuje

Ambiciózny hokejista chce patriť medzi najlepších obrancov Tipsport ligy, na čom sa snaží pracovať už v letnej príprave.

„Rád by som v tejto sezóne poukázal na svoje kvality, aby sa pri vyslovení môjho mena aspoň vedelo o koho ide, pretože sa chcem aj naďalej živiť tým, čo ma baví. A teda hokejom,“ dodal.

Dubina trénuje každý deň vo viacerých fázach. Ako sám hovorí, svoj život a povinnosti prispôsobil snu, ktorým je hrať hokej v profi lige.