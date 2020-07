V Novej Bani hovoria o vybudovaní novej ferraty. Myšlienka je zatiaľ v štádiu rokovaní

Kedy a či vôbec novinka vznikne, je ešte nejasné.

24. júl 2020 o 11:35 min

NOVÁ BAŇA. Novobančania sa možno dočkajú vlastnej ferraty, ktorá by mohla vzniknúť v okolí Červenej a Havranej skaly. S návrhom prišla Oblastná organizácia Región Gron, ktorá o myšlienke rokovala so samotným mestom a tvorcom via ferraty na kremnickej Skalke Pavlom Rajčanom. Najbližšie stretnutie ohľadom tejto otázky by malo prebehnúť v auguste, kde sa dohodnú na ďalších krokoch.

Zatiaľ iba myšlienka

Ako informovala poslankyňa novobanského mestského zastupiteľstva Viktória Valachovičová, ktorá sa touto otázkou zaoberá, o myšlienke vybudovania ferraty v Novej Bani sa prvýkrát dozvedela len pred mesiacom v rámci zasadnutia mestského zastupiteľstva.