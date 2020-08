Rodina, ktorej sa pri dome prepadol banský komín, žije v neustálom strachu

Situácia ešte stále nie je úplne vyriešená, problém je totiž väčší.

5. aug 2020 o 9:02 min

BANSKÁ ŠTIAVNICA. V apríli tohto roka mal starší manželský pár žijúci v okrajovej časti Banskej Štiavnice šťastie v nešťastí. Tesne pri dome, ktorý je postavený v blízkosti banskej šachty, sa prepadol historický banský komín a na ich záhrade vznikla päťdesiat metrov hlboká diera. Práce na vyriešení situácie však trvajú až do dnešného dňa.

Šťastie v nešťastí

V čase udalosti sa v blízkosti nachádzal syn majiteľov nehnuteľnosti. „Pracovali sme na záhrade a môj syn išiel dozadu po vodu. Vtedy sa to prepadlo, jednou nohou bol v tej diere, no našťastie to ustál. Hneď sme privolali pomoc,“ opísala situáciu majiteľka Marta Pomfyová s tým, že dostali pokyny, aby sa zatiaľ radšej zdržiavali len v prednej časti domu.