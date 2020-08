Rozenberg: O zložení tímu rozhoduje predovšetkým kvalita konkurencie v súťaži

V tíme ostávajú domáce opory, no pri hráčoch zo zahraničia má predseda predstavenstva FK Pohronie pre fanúšikov jasný odkaz.

4. aug 2020 o 10:38 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. O tom, ako Pohronie zvládlo prvú sezónu v najvyššej futbalovej súťaži po ekonomickej stránke, ale aj o cieľoch Áčka v tej aktuálnej a o téme rasizmu v športe hovorí pre MY predseda predstavenstva žiarskeho klubu Igor Rozenberg.

Aký je cieľ Pohronia v aktuálnej sezóne?

- Skončili sme na jedenástom mieste, čo je opäť posun oproti prechádzajúcej sezóne, keď sme boli na Slovensku trinástym najlepším mužstvom, teda prví v druhej lige, tento rok sa nám podarilo posunúť o dve miesta.

Ak sa nám podarí posunúť len na desiatu priečku, budeme spokojní.

Nedávame si také ciele ako prvá šestka.

Chceme sa vyhnúť baráži a priamemu vypadnutiu. Stávkové kancelárie nás zrejme opäť budú tipovať niekde okolo posledného miesta, ale budem rád, ak zabojujeme.

Ako by ste zhodnotili z ekonomického hľadiska predchádzajúcu sezónu?

– Môžem posúdiť hospodárenie z predchádzajúceho roku, ktoré bolo vyrovnané s miernym prebytkom a dokázali sme všetky náklady, ktoré sme v roku 2019 v klube mali, pokryť aj výnosmi.

Ak sa pozerám na hospodársky výsledok prvého polroka 2020, opäť v tomto trende pokračujeme a verím, že sa nám ho podarí udržať aj v ďalšom súťažnom ročníku.

Čo tvorí základné náklady a výnosy v klube?

- Výnosy sú zložené najmä z príspevkov reklamných partnerov a sponzorov, ale napríklad aj z dotácie z mestského rozpočtu na rozvoj mládeže vo výške 62-tisíc eur ročne, či z príspevku Slovenského futbalového zväzu na úrovni približne 35-tisíc eur. Dôležitým je aj príjem z príspevkov rodičov detí v mládežníckych kategóriách.

Gro nákladov sú mzdy – pre A tím a pre realizačné tímy áčka a mládežníckych družstiev, doprava, ošatenie, športové náradie, ubytovanie. Všetko sa snažíme zverejňovať na webe klubu, chceme byť transparentní.

Pohronie patrilo v najvyššej súťaži určite ku klubom s najnižším rozpočtom. Bude to tak aj ďalej?

- Ak beriem do úvahy minulý rok, bolo to niečo cez 700-tisíc eur. V tomto roku je to veľmi ťažké povedať, lebo máme výpadok od niektorých sponzorov, ktorí nám pre koronakrízu zaplatili menej, ako mali, alebo nám nezaplatili vôbec.