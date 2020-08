Prezident klubu Ján Baran: Urobil som triezve rozhodnutie (+VIDEO)

Indiáni chcú zopakovať úspech. Ponuku postúpiť do prvej ligy vedenie klubu zvážilo, bez potvrdených sponzorov si ju však prijať netrúflo.

5. aug 2020 o 17:49 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarski hokejoví Indiáni, ktorí pre pandémiu nemohli na jar odohrať finále, neprijali ponuku zväzu postúpiť do prvej ligy a ostanú aj v najbližšej sezóne, ktorá sa začne na jeseň, v tej druhej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Náklady by výrazne stúpli

Hoci časť fanúšikov vedeniu klubu toto rozhodnutie vyčíta, prezident HK MŠK Indian Žiar nad Hronom Ján Baran reaguje, že urobil „triezve rozhodnutie na základe reality“.

V čase koronakrízy si totiž nie je istý, že by vedel zaručiť dostatok sponzorov na pokrytie nákladov na vyššiu súťaž. Tá by totiž podľa jeho slov pre klub znamenala minimálne trikrát vyššie náklady, ako mal dosiaľ.

"Pre nás bol predčasný koniec sezóny veľmi smutný. Samozrejme, že postup do prvej ligy bol naším cieľom, prišla však pandémia, ktorá zmenila všetko a poznačila výrazne aj nás. Prvá liga je už poloprofesionálna. Musel by sa značne obmeniť káder plus náklady na hráčov aj realizačný tím, ktorý by sa musel rozšíriť, by výrazne stúpli," vysvetľuje pre MY Baran.

Aktuálne má potvrdených zhruba tridsať percent zo sponzorských príspevkov, ktoré mal klub k dispozícii v minulej sezóne, očakáva tiež, že opäť pomôžu aj príjmy zo vstupného, ktoré v uplynulej sezóne pre nečakane vysokú návštevnosť zápasov príjemne prekvapili.

"Bola to nádherná sezóna, ani sme nepočítali s takou fanúšikovskou podporou," pripomína počty divákov druholigových zápasov ako z extraligy Baran.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/esNswEE57fU

Tím by mal na osemdesiat percent ostať

Prečítajte si aj Rozenberg: O zložení tímu rozhoduje predovšetkým kvalita konkurencie v súťaži Čítajte

Prezident klubu postupne oslovuje doterajších sponzorov a hľadá aj nových partnerov. Dúfa, že sa mu podarí zabezpečiť dostatok zdrojov.

"Stretli sme sa s hráčmi - spolu aj jednotlivo. Chcú znovu otočiť tú druhú ligu a na konci sezóny zodvihnúť nad hlavy pohár. Mená ako Stümpel, Uram, a z tých mladých ťahúňov napríklad Tatár, by mali ostať, tím by sa mal zachovať tak na 80 percent," hovorí Baran.

Ivan Jakubík odchádza do Švédska, ostať by však podľa Barana mohol aspoň na prípravné zápasy. "Mladí progresívni hráči ako Dubina a Magdolen dostali ponuku do extraligy, taká sa neodmieta," dodáva Baran.

Viac o rozpočte klubu, o jeho spolupráci s UMB Banská Bystrica, či prípadnom pokračovaní spolupráce s HKM Zvolen vo veľkom rozhovore s Jánom Baranom pre MY.

Ten pre náš týždenník zhodnotil minulú sezónu a hovoril o príprave na tú aktuálnu - v športovej prílohe týždenníka MY Noviny Žiarskej kotliny už v pondelok 10. augusta.