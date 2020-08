Kremnica hlási zvýšenú návštevnosť, na ferraty na Skalke prúdia davy

Na ferraty na Skalke sa počas víkendu čakalo v radoch.

5. aug 2020 o 20:02 Ivana Zigová

KREMNICA. Dva extrémy – kým ešte v máji mali v historickej Kremnici podnikatelia v cestovnom ruchu obavy pre prázdne mesto, v júli a v auguste je situácia opačná.

Článok pokračuje pod video reklamou

O dvadsať percent viac

„Nemáme presné čísla, keďže sezónu vyhodnocujeme až neskôr, ale ten pohyb ľudí je veľký. Vidíme to denne v uliciach, výrazný nárast pociťujeme najmä cez víkendy. Sme radi, že sa to zmenilo, keďže v máji sme boli zúfalí,“ zhodnotila aktuálnu situáciu, keď mnohí Slováci pre pandémiu uprednostňujú pred cestou do zahraničia dovolenku doma, riaditeľka mestského Kultúrneho a informačného centra Zuzana Tileschová.

Hoci už vlaňajšia letná sezóna prekonala v Kremnici tie predchádzajúce, aktuálna návštevnosť podľa jej odhadu poskočila v porovnaní s ňou o ďalších dvadsať percent.

Zvýšený záujem hlásia samotné infocentrum s expozíciou retro výrobne lokálneho dezertu Kremnický krumpeľ, ale aj miestne múzeá.

V uliciach počuť okrem slovenčiny najmä češtinu, poľštinu, maďarčinu a angličtinu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/m5RCaATbgRY

Museli dokúpiť sety

Samostatnou kategóriou je v týchto dňoch horské stredisko Skalka. To v lete láka turistov, cyklistov, ale predovšetkým tých, ktorí chcú navštíviť tamojší ferratový areál.