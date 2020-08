Vďaka prvej virtuálnej expozícii baníctva na Slovensku budeme môcť vycestovať v čase

Tú by chceli otvoriť už o niekoľko týždňov.

6. aug 2020 o 10:07 min

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Spoznávanie histórie baníctva v Banskej Štiavnici a jej okolí zábavnou, ale hlavne interaktívnou a náučnou formou pomocou virtuálnej reality, animácií a hologramov – práve to je primárna myšlienka rozbiehajúceho sa projektu s názvom Cesta v čase. Túto unikátnu prvú virtuálnu expozíciu baníctva na Slovensku budú môcť návštevníci už čoskoro navštíviť v priestoroch renesančného palácového Lienpacherovho domu priamo na Trojičnom námestí.

Edukačný výstup

Ako vlastne vznikla myšlienka pustiť sa do takéhoto projektu? Jej autor, Zvolenčan Peter Marek, ktorý sa netají svojimi sympatiami k Banskej Štiavnici a jej histórii, začína rozprávať svoj príbeh od začiatku. „Po gymnáziu som vycestoval do sveta a pochodil som mnoho krajín. Keď som mal 25 rokov, rozhodol som sa študovať na vysokej škole informatiku. Po štúdiách som pracoval ako vývojár na inteligentných mestách,“ hovorí.

Keďže vďaka tejto práci získal väčší prehľad v technológiách, rozhodol sa, že práve v Banskej Štiavnici sprístupní expozíciu, ktorá by sa mohla dostať hlavne mladým ľuďom viac „pod kožu“.

„Sám badám na známych, že sa veľmi nehrnú do galérií, či múzeí a preto by som im chcel ukázať históriu, avšak inou, zaujímavejšou formou,“ približuje Peter s tým, že aj malé deti využívajú technológie na dennej báze, tak prečo ich nevyužiť aj na vzdelávanie? A práve to je podľa autora primárna idea projektu – využívať techniku aj na takú formu zábavy, ktorej výsledkom je určitý edukačný výstup.

„Rozhodol som sa, že pôjdem do tej virtuálnej reality a postupne sa na to nabaľovali aj ďalšie nápady. Osobne mám históriu rád, ale o baníctve v Štiavnici som veľa nevedel. Za posledné roky som sa aj ja v tejto oblasti dosť zorientoval,“ vysvetľuje.

Video Cesta v čase si môžete pozrieť tu:

Rôzne expozičné časti