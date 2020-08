Počas náhradného dňa detí vystúpi v Žiari superstaristka Barbora Piešová

Žiarsky Deň detí nahradí koncom augusta nové podujatie Deti v parku.

10. aug 2020 o 12:19 SITA

ŽIAR NAD HRONOM. Tradičný júnový deň detí, ktorý žiarske Mestské kultúrne centrum v tomto roku pre pandémiu koronavírusu zrušilo, nahradí deťom nové podujatie na konci augusta. Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, akcia s názvom Deti v parku sa uskutoční 31. augusta a organizátori sľubujú deťom bohatý program.

Do parku bude možné vpustiť maximálne 1 000 divákov, aby boli dodržané bezpečnostné opatrenia.



„Je naším dlhodobým cieľom našu dramaturgiu zapĺňať akciami pre rodiny s deťmi a keďže sme tento rok museli podujatie ku dňu detí zrušiť, rozhodli sme sa, že nový projekt uvedieme hneď, ako to bude možné. Termín sme si vybrali na konci leta, keď už budú deti s rodičmi doma a pripravovať sa do školy,“ povedal producent kultúrneho centra Janko Kulich s tým, že rodičia určite ocenia sviatok, ktorý pripadne na deň po podujatí.



Koncept akcie bude podľa producenta iný, ako pri dni detí.

„Tentokrát ponúkneme viac pódiového programu, interaktívnej zábavy, hudby a tanca, avšak nielen pre deti,“ prezradil Kulich a dodal, že deti sa môžu tešiť na vystúpenie kúzelníka, na divadelnú rozprávku, ale aj na školu tanca.

„Hlavným bodom celého programu bude vystúpenie víťazky Československej Superstar Barbory Piešovej, po ktorom bude nasledovať jej autogramiáda,“ doplnil producent, podľa ktorého pripravujú aj sprievodné podujatia.



„Akcie pre deti sa dajú organizovať len v dobrom počasí. Ak by neboli priaznivé predpovede, budeme zvažovať presunutie podujatia do priestorov mestského kultúrneho centra,“ povedal Kulich.