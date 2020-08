Pohronie získalo proti favorizovanej Trnave dôležitý bod

Strelcom gólu Pohronia bol nováčik Caleb.

16. aug 2020 o 13:40 TASR

TRNAVA/ŽIAR NAD HRONOM. Futbalisti FC Spartak Trnava a FK Pohronie Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa remizovali v sobotňajšom zápase 3. kola Fortuna ligy 1:1.



FC Spartak Trnava - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:1 (1:0)



Góly: 10. Tumma - 61. Caleb.

Rozhodovali: Ziemba - Ferenc, Galo,

ŽK: Grič, Vlasko, Špiriak, Chríbik

3854 divákov.



FC Spartak Trnava: Rusov - Tumma, Anthony, Václav - Grič - Turňa, Jakubek (46. Benovič), Vlasko, Yao (83. Mihálek) - Pačinda, Cabral (64. N. Kalu)



FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa: Dovec - Badolo (83. Matič), Pavlík, Špiriak, Župa - Chríbik, Weir, Petrák (62. Pellegríni) - Blahút, Calep (62. Abrahám), Fadera

Článok pokračuje pod video reklamou



Prvú šancu mali domáci už v 3. minúte, ale Cabral prestrelil bránu. V 10. minúte po priamom kope Trnavy pretlačil loptu do brány Tumma.

Obe mužstvá sa v ďalšom priebehu snažili o útočný futbal, častejšie boli pri lopte hostia, ale snaha oboch tímov sa končila pred šestnástkou.

V 36. minúte mohli domáci svoje vedenie zvýšiť, keď po rýchlej kontre a prihrávke Pačindu zakončil Vlasko, ale jeho strela minula bránu Pohronia.

Keď krátko pred koncom prvej časti ani z priameho kopu a následne ani po rohu Vlaska pre domácich nezapršalo, zostalo v polčase pri jednogólovom vedení Trnavy.



V druhom polčase sa hostia snažili o vyrovnanie a brankár Rusov musel niekoľkokrát zasahovať.

V 61. minúte nepostrehol rozhodca spracovanie lopty rukou a nováčik v POhroní Caleb zblízka vyrovnal na 1:1.

V 69. minúte na opačnej strane brankár Dovec po zachytení lopty na bránkovej čiare sa s ňou prepadol do bránky, ale hlavný rozhodca po konzultácii s postranným gól neuznal.

Domácim v priebehu druhého polčasu viazla kombinácia, naopak hostia mali viac z hry, boli nebezpečnejší a s prehľadom uhrali v Trnave zaslúžene cenný bod.



Hlasy po zápase:

Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: "Odohrali sme kvalitný zápas, hoci sme doň nemali dobrý vstup. Potom sme sa dostali do hry, vo finálnej časti sme boli nebezpeční. Cez prestávku som nabádal hráčov aby pokračovali v takejto hre. Boli sme agresívni, so šťastím sme vyrovnali a mali sme ešte dve šance. So získaným bodom sme spokojní."

Marián Šarmír, tréner Trnavy: "Určite sme si dnes nezaslúžili vyhrať. Bol to remízový zápas. Z našej strany bol prvý polčas veľmi zlý, všade sme boli neskoro, zle sme dostupovali hráčov. Gól nám viac uškodil ako pomohol. Hráči si mysleli, že všetko je v pohode. Prístupom v celom zápase sme stratili dva body, s ktorými sme počítali. Niektorí hráči podali podpriemerné výkony. Po dvoch úspešných výsledkoch nemôžeme lietať v oblakoch."