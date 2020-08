Chcel by sa stať svetoznámym saxofonistom. Mladého hudobníka v jeho sne podporujú

Bez hudby neviem žiť, hovorí talent Ernest (15).

19. aug 2020 o 19:16 Kristína Mindáková

PRESTAVLKY. Jeho najväčším snom je stať sa svetoznámym saxofonistom. Iba 15-ročný Ernest Kováč z Banskej Štiavnice, ktorý momentálne žije v obci Prestavlky v okrese Žiar nad Hronom, sa hre na tento hudobný nástroj venuje už od piatich rokov. Spočiatku ho inšpiroval jeho strýko, ktorý bol gitaristom, a tiež mama, ktorá v minulosti pôsobila v hudobnej skupine.

„Pôsobil s nimi aj ich saxofonista a práve vtedy sa mi začal tento nástroj páčiť, skrátka ma niečím zaujal. Povedal som to aj mojim rodičom a tí mi to hneď odobrili,“ hovorí s úsmevom mladý talent, ktorému to napokon odporučil aj lekár pre problémy s dýchaním.

Vďaka podpore

Keďže rodina nemala peniaze na kúpu tohto nástroja, ešte pred materskou školou začal navštevovať Základnú umeleckú školu v Žiari nad Hronom odbor flauta a neskôr, keď už mal k dispozícii aj saxofón, presedlal práve naň. Dostal ho do daru od svojho sponzora Ivana Šestáka z Bratislavy.

Ten totiž príbeh Ernesta Kováča našiel na stránke občianskeho združenia Divé maky, ktoré už štrnásť rokov podporuje mimoriadne nadané rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v rozvoji vzdelania a talentu.

„Najprv mi kúpil taký školský saxofón a neskôr aj profesionálnejší. Som mu za to nesmierne vďačný, veľmi sa z toho teším a denne na ňom cvičím aj niekoľko hodín,“ poznamenáva mladík s tým, že v súčasnosti pôsobí aj v hudobnej skupine a tiež ako hosť vo viacerých formáciách a má za sebou niekoľko koncertov a vystúpení v rôznych slovenských mestách.

Chce byť učiteľom

„Vďaka Divým makom som ma vybrali aj na hudobné vystúpenie pri príležitosti prestížnej aukcie výtvarných diel v spolupráci s aukčnou spoločnosťou Soga. Samozrejme, svoj talent každoročne rád prezentujem aj na festivale Cigánsky bašavel,“ ozrejmuje. Mladík sa tiež úspešne zúčastňuje rôznych súťaží.

A čomu by sa chcel nadaný tínedžer venovať v dospelosti? „Určite by som rád zostal na Slovensku, plánujem vyštudovať konzervatórium a neskôr učiť na základnej umeleckej škole iné deti. Tiež by som sa chcel venovať aj hre na klarinet,“ dodáva na záver Ernest, ktorého najväčšími hudobnými idolmi sú klarinetisti Pavol Lazar a Ökros László, a tiež saxofonista Radovan Tariška.