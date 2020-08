Pohronie doma víťazne. Tréner Radványi: Futbalom sme bavili aj divákov

Pohronie proti Žiline získalo cenné tri body.

23. aug 2020 o 13:16 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zvíťazili vo 4. kole Fortuna ligy nad MŠK Žilina 2:1.

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – MŠK Žilina 2:1 (1:0)



Góly: 36. Bimenyimana, 61. Fadera – 53. Iľko

Rozhodovali: Gemzický – Ferenc, Čajka, ŽK: Petrák, Weir, Špiriak - Kiwior,

1150 diávkov (presne 50% kapacity štadióna)



Pohronie: Jenčo – Badolo, P. Pavlík, Špiriak, Župa – Blahút, Chríbik, Weir, Petrák (65. K. Matić) – Bimenyimana (40. Abrahám), Fadera (84. Pellegrini)



Žilina: S. Petráš – Vallo, Kopas, Minárik, Kiwior – Myslovič, Gono (67. Bičachčjan) – D. Ďuriš (83. Kaprálik), Bernát, Iľko (67. M. Rusnák)- Paur (67. Kurminowski)

Vypredaná povolená kapacita

Úvod stretnutia bol poriadne rušný. Prvú útočnú akciu predviedli hostia v tridsiatej sekunde, po ktorej mieril do žrde Bernát. V tretej minúte sa nepresadil pred domácim brankárom Jenčom agilný Iľko.

Nasledoval protiútok súpera a šanca Bimenyimanu, ktorý pálil z vnútra šestnástky tesne vedľa žrde. V desiatej minúte ho napodobnil Weir z asi dvadsiatich metrov.

Pohronie sa dostávalo do viacerých pološancí, avšak aj Žilina sa snažila o útočnú hru. V 33. minúte mali tri šance domáci futbalisti, najprv strieľal Fadera, Petráš loptu vyrazil, podobne uspel aj po koncovke Blahúta, no a do tretice sa k lopte dostal Bimenyimana, avšak ten opečiatkoval brvno.

Tento futbalista mieril hlavou do brvna aj o dve minúty neskôr po rohu Weira.

Tretia šanca Bimenyimanu už skončila gólom. Ťažil z chyby žilinského stopéra Kopasa, išiel sám na bránku vedno so spoluhráčom Faderom, ale zodpovednosť zobral na seba a vybehnutého Petráša pokoril – 1:0.



V druhom polčase sa hostia snažili vyrovnať. Najprv to skúšal prudkou strelou z väčšej vzdialenosti Myslovič, mieril tesne nad brvno.

V 53. minúte po rohovom kope Kopasa a centri na zadnú žrď hlavou skóroval Iľko a bolo 1:1. Pod Šibeničným vrchom sa hral i naďalej atraktívny a útočný futbal.

Pohronie mohlo ísť opäť do vedenia po dravom prieniku Blahúta cez obrancov súpera, ale loptu poslal do bočnej siete.

O pár minút ho napodobnil spoluhráč Petrák po úniku z ľavej strany a gól nebolo dopriate streliť ani Faderovi, ten mieril vedľa žrde.

Chuť si však napravil v 61. minúte z ďalšieho rýchleho protiútoku. Loptu mu posunul Špiriak, Fadera prešiel cez Kopasa a obstrelil Petráša – 2:1.

Kouč Žiliny reagoval na nepriaznivý stav trojnásobným striedaním, no jeho zverenci mali šancu až v 80. minúte, keď Ďuriš prehlavičkoval Jenča, lopta však putovala vedľa bránky.

V závere duelu boli viac na lopte domáci futbalisti, no v poslednej minúte mohli pykať.

V šestnástke nechali voľného Minárika, ktorý pálil tesne vedľa žrde.

Napokon si však Pohronie umnou hrou udržalo tesné vedenie a zaslúžilo si tak potlesk vypredaného hľadiska (50 % kapacity štadióna).

Hlasy po zápase:

Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: „Odohrali sme veľmi kvalitný zápas proti kvalitnému súperovi. Žilina má svoju kvalitu. Takticky sme boli dobre pripravení, vedeli sme, čo máme od súpera očakávať. Čakali sme na chyby hostí pri rozohrávke. Už v prvom polčase sme mali dosť šancí, okrem gólu, po chybách, ktoré spravila Žilina.

Mohli sme pridať aj druhý gól. V druhom polčase sme inkasovali po štandardke, kde môj hráč nepokryl súpera. Bolo teda vyrovnané, no išli sme stále za víťazstvom, a to sme aj dosiahli. Navyše sme bavili futbalom i divákov, bola to dobrá reklama na futbal. Hralo sa hore – dole, my sme mali 7 či 8 striel na bránku, takže môžem byť spokojný.“



Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Ťažko sa mi hodnotí zápas, pretože sme boli naň podľa mňa dobre pripravení, no nehrali sme svoju hru. Dávali sme veľa možností domácim na kontry, bolo to náročné. Pohronie si na môj vkus vytvorilo veľa šancí, no tie sme mali aj my, len škoda, že sme ich nevyužili. Vedeli sme, že v Žiari sa ťažko hrá a to sa aj potvrdilo. Pamätám si na duel spred štyroch mesiacov, takisto bol dobrý, rovnako ako tento.“



Tomáš Jenčo, brankár Pohronia: "Potrebovali sme toto víťazstvo, sme zaň veľmi radi. Bolo nám jedno, kto stojí proti nám. Podali sme dobrý výkon a okorenili ho aj gólmi. Pre nás je každý ligový zápas sviatok. Žilina má cveng, o to viac sme radi, že sme previedli kvalitný výkon a získali tri body. My sme radi, že naša výkonnosť stúpa a veríme, že pribudnú aj ďalšie body z ďalších zápasov.“