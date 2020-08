Balíkobox má už aj Žiar nad Hronom

Žiarčania nájdu novinku na Ulici SNP. Využiť ju môžu kedykoľvek.

26. aug 2020 o 16:58 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Balíkobox sprístupnila pošta už aj v Žiari nad Hronom. Zákazníci nájdu automatizovaný poštový terminál vľavo od vstupu do obchodného centra Kaufland na Ulici SNP.

Svoj balík si tam môžu vyzdvihnúť po dobu 24 hodín sedem dní v týždni, zásielku odtiaľ môžu aj poslať. Prostredníctvom systému vedia tiež zaplatiť poštový poukaz, SIPO, prípadne ePoukaz alebo faktúru s PAY by square kódom.

Aj počas obmedzení

Slovenská pošta, a.s., má aktuálne na Slovensku 94 balíkoboxov.

Služba sa pritom osvedčila aj počas obmedzení v súvislosti s koronavírusom, keď mnohí vyhľadávali spôsob, ako si vyzdvihnúť balík bez kontaktu s kuriérom či s pracovníkom pošty.

Pri nákupoch cez internet možno tento spôsob vyzdvihnutia zásielky "zaškrtnúť" už pri objednávke. Ak si zákazník zvolí iný spôsob, no chce to zmeniť, dokáže to urobiť cez aplikáciu pošty.

V Banskobystrickom kraji je balíkomatov zatiaľ osem - okrem Žiaru sú v krajskej Banskej Bystrici, Lučenci, Veľkom Krtíši či vo Zvolene.

"Nie je to na Slovensku nová služba. Pilotné projekty sú rozbehnuté, ale cítil som povinnosť, aby bola aj v Žiari nad Hronom," povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták, ktorého Žiarčania donedávna poznali ako šéfa špedičnej spoločnosti Bring Trucking patriacej do štruktúr nórskej pošty.

"Službu neposkytujeme jediní, máme aj konkurenciu, ale v oveľa menšom. Dali sme si záväzok, aby do Vianoc tvorilo sieť 135 balíkoboxov. Náš veľmi predbežný odhad ale je, že Slovensko ich dokáže eketívne uživiť 200 až 300," odpovedal Ľupták na otázku, aké by malo byť pokrytie krajiny týmto typom služby.

Novinku v meste si vyskúšal aj žiarsky primátor Peter Antal. (zdroj: Iva Zigová)

Antal: Je to akási malá pošta

Novinku oceňuje aj žiarsky primátor Peter Antal, ktorý si ju už aj sám vyskúšal.

"Pre mňa je to akási malá pošta, ktorá je otvorená 24 hodín. Viem si vyzdvihnúť balík, zaplatiť SIPO, a to pokojne aj večer, keď je pošta zatvorená. Určite to prinesie ďalšie skvalitnenie života obyvateľov v našom meste," povedal.

Ocenil aj jednoduchosť ovládania, keď systém zákazníka naviguje, ako má pri jednotlivých úkonoch postupovať.

"Je to užívateľsky priateľské, verím, že to podľa pokynov, ktoré si prečíta, zvládne každý jeden z nás," zhodnotil.