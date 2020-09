Via ferratu Výzva by mali premenovať na Záchranársku, diskutujú ľudia

Na Výzve opäť zasahovali horskí záchranári.

5. sep 2020 o 18:48 (iz)

SKALKA.Horskí záchranári opäť pomáhali uviaznutému lezcovi na via ferrate Výzva na Skalke pri Kremnici.

V piatok (4.9.) smerovali k 29-ročnému Slovákovi, ktorý uviazol práve na ceste Výzva - obťažnosti E.

"Muža vyprostili z náročného terénu a nakoľko bol bez zranení, ďalej už pokračoval samostatne," informovala Horská záchranná služba na sociálnej sieti.

Keďže podobné zásahy sú na Výzve veľmi časté, o komentáre fanúšikov stránky, turistiky a lezectva nebola núdza.

"Zase, znovu... Chalani/dievčence, asi by bolo dobré, keby to tam niekto minimálne korigoval. Netuším síce v súčinnosti s kým, ale pripadá mi to na hlavu postavené, aby sa horská služba zaoberala do nekonečna ferratami, kde sa vyberie niekto a/ bez výbavy b/ nedokáže odhadnúť svoje schopnosti c/ očividne si myslí, ze nič iné na práci nemáte," prihovárala sa pod statusom horským záchranárom Natália.

"Tak nás skoro blokli takí Poliaci minulý týždeň, polhodinu sme dole čakali, či vyjdú, nemali ani odsedáky a predtým liezli maximálne C-čko vedľa," posťažoval sa Vlado. Ten si tiež myslí, že v areáli chýba kvalitné D-éčko, a tak skok z náročnosti C do E niektorých prekvapí.

Iní diskutujúci sa pozastavujú aj nad názvom cesty - ktorá "vyzýva" aj menej zdatných lezcov. "Veľmi nešťastný názov," komentovala Jana.

"Tá by sa mala premenovať. Výzva je názov ako magnet na dokazovanie si svojich schopností. Mohla by sa volať radšej Záchranárska," zauvažoval s nadhľadom v komentároch Ondřej.