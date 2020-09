Fortunaligista FK Pohronie chce pomáhať vážne chorým deťom a ich rodinám

FK Pohronie a Svetielko nádeje už nespájajú len rovnaké farby - žltá a modrá. Fortunaligista chce pomáhať.

9. sep 2020 o 16:25 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Podpisom memoranda o vzájomnej spolupráci v stredu v Žiari nad Hronom nadviazali spoluprácu fortunaligista FK Pohronie a občianske združenie Svetielko nádeje, ktoré pomáha najmä onkologicky chorým deťom a ich rodinám v náročných životných situáciách.

Klub bude na štadióne a cez sociálne siete propagovať logo a činnosť združenia, ale aj zbierky a akcie, ktoré organizuje. Avizuje aj systém, vďaka ktorému budú môcť fanúšikovia pri kúpe vstupenky cez internet prispieť priamo na činnosť Svetielka nádeje.

Do spolupráce sa zapoja aj hráči Pohronia, ktorí ako športové osobnosti budú môcť choré deti, v prípade, že to epidemiologická situácia dovolí, navštíviť priamo v nemocnici, alebo ich privítajú na zápasoch najvyššej súťaže či na tréningoch.

Futbalový klub Pohronie bude pomáhať vážne chorým deťom a ich rodinám. (zdroj: Iva Zigová)

Spoločenská zodpovednosť

"Na jednej strane stojí schopnosť finančne zabezpečiť fungovanie klubu ako takého, no na druhej strane netreba zabúdať na spoločenskú zodpovednosť," povedal Igor Rozenberg, predseda predstavenstva FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, a.s., o motivácii spolupráce.

Propagovaním činnosti združenia chce klub podľa jeho slov inšpirovať k pomoci aj iných.

"Pre nás je veľmi dôležité, že si nás vybral taký silný partner ako FK Pohronie. Viac ako priamu finančnú pomoc od neho očakávame, že verejnosti vyšle správu o tom, aká je činnosť Svetielka nádeje dôležitá," povedal Pavel Bician, predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje a zároveň primár Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici.

"Sme radi, že práve športový klub, ktorý ukazuje, aký by mal byť zdravý športový štýl a ktorý sa venuje mládeži, propaguje naše združenie," poznamenal lekár s dôvetkom, že logo združenia by sa časom mohlo objaviť aj na dresoch futbalistov Pohronia.

Takúto spoluprácu vítajú aj hráči. Lukáš Pellegrini a Petr Pavlík. (zdroj: Iva Zigová)

Hráči: Je to silné, aj my sme rodičia

Nadviazanie spolupráce vítajú aj samotní hráči.

"Sme veľmi hrdí na to, že náš klub ide do takéhoto projektu. Vnímame to veľmi intenzívne, keďže sami sme rodičmi a vieme, čo pre nás deti znamenajú, že sú pre nás celým životom. Teší nás, že touto cestou môžeme pomôcť aj my," povedal za kabínu kapitán FK Pohronie Lukáš Pellegrini.

Ako úplnú samozrejmosť vníma podporu Svetielka nádeje obranca FK Pohronie Petr Pavlík.

"Vo všetkých kluboch, kde som pôsobil, či už na Slovensku alebo v Čechách, sa minimálne raz do roka objavila takáto forma podpory - či už pre onkológiu alebo rôznych charitatívnych akcií. Vážne choré deti to potrebujú," reagoval.

Veľké ďakujem pritom podľa jeho slov patrí najmä ľuďom, ktorí sa o detských pacientov starajú - či už sú to profesionáli alebo dobrovoľníci.

"To, že my tieto aktivity nejako podporíme a pošleme napríklad esemesku, to je len malá náplasť na to, čo musia tieto deti a ich blízki vidieť a prežívať," dodal Pavlík.

Pomáhajú bojovať o život, ale aj zomierať

Svetielko nádeje pomáha onkologicky chorým deťom, ale aj pacientom, ktorí sú v ohrození života z iného dôvodu. Podporuje pritom nielen samotné deti, ale aj ich rodiny.

"Nevnímame to izolovane. Zameriavame sa na situáciu, keď sa deti dostanú s vážnym ochorením do nemocnice a pomáhame im prejsť procesom liečby. Zároveň podporujeme nemocnicu zakúpením potrebných prístrojov a zabezpečením tímu," vysvetlil Pavel Bician s dôvetkom, že aj vďaka podpore Svetielka nádeje môžu na onkologickej klinike pôsobiť psychológ, liečebný pedagóg, sociálny pracovník či nutričný terapeut. Do budúcna pritom pribudne aj data manažér, ktorého by si inak nemocnica nemohla dovoliť.

Veľmi dôležitou súčasťou aktivít Svetielka nádeje je aj poskytovanie paliatívnej starostlivosti pre deti, pri ktorých už šanca na vyliečenie sa neexistuje.

"Sú aj také deti, ktoré sa nám napriek modernej liečbe a spolupráci so zahraničnými pracoviskami nepodarí vyliečiť, pre ne máme detský mobilný hospic, ktorý znamená starostlivosť v domácom prostredí - s lekárom, sestrou, psychológom a všetkým potrebným," vysvetlil lekár, že pre zomierajúce deti a ich najbližších sa rovnako snažia urobiť maximum.