Pohronie z Nitry bez bodu. Mrzí najmä nešťastný vlastný gól

"Som smutný z výkonu niektorých hráčov - a to by sa v lige nemalo stávať," hovoril po zápase tréner Pohronia Mikuláš Radványi.

13. sep 2020 o 12:28 TASR

ŽIAR NAD HRONOM/NITRA. Futbalisti FC Nitra zvíťazili v sobotňajšom zápase 6. kola Fortuna ligy nad FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3:1.



FC Nitra – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3:1 (1:0)



Góly: 22. Kolčák, 88. Weir vl., 90.+ Danek - 65. Mazan.

Rozhodovali: Očenáš – Hancko, Borsányi, ŽK: Fabiš - Župa, Fadera, Chríbik



Nitra: Šípoš – Kuník, Podhorin, Kolčák – Fabiš, Vrábel (68. Adamec), Mustafič, Faško, Chobot – Šefčík (86. Danek), Gatarić (79. Franko)



Pohronie: Jenčo – Badolo, Pavlík, Špiriak, Župa – Chríbik, Weir, Petrák (46. Mazan) – Blahút (63. Matić), Fadera, Bimenyimana (79. Abrahám)

V závere aj nešťastný vlastný gól

Súboj dvoch najhoršie postavených tímov z minulej sezóny začala pod Zoborom lepšie domáca Nitra. V úvodnej štvrťhodine však jej náznaky gólových príležitostí ešte zmenu skóre neprivodili. Zahrmelo až v 22. minúte, keď Šefčíkovu strelu z priameho kopu brankár Jenčo parádnou robinsonádou vyrazil, no z pokračujúcej akcie sa po centri Fabiša z pravej strany dostal k lopte na zadnej tyči Kolčák a pohodlne ju doklepol do siete - 1:0.

V ďalšom priebehu prvého polčasu sa dostali k slovu aj hostia. Najväčšiu šancu zverencov trénera M. Radványiho mal v prvom polčase Bimenyimana, ktorý po polhodine hry síce unikol nitrianskej obrane, no zoči-voči reprezentačnému brankárovi Slovenska do 21 rokov Šípošovi ťahal za kratší koniec.



Druhý polčas začalo Pohronie aktívnejšie. V 54. minúte vypálil nebezpečne spoza šestnástky pod brvno Bahút, no Šípoš loptu bravúrne vyrazil do bezpečia. O dve minúty neskôr pohrozila aj Nitra, keď Šefčík z hranice pokutového územia v ideálnej pozícii zakončil len do brankára Jenča.

Pohronie sa dočkalo vyrovnania v 65. minúte, keď Fadera vnikol do šestnástky a strieľaným centrom pred bránou našiel hlavu voľného Mazana, ktorý v stopercentnej šanci nezaváhal - 1:1.

Oba tímy po tomto góle sprísnili svoje bránenie a vzruch v šestnástkach ustal. V 88. minúte však nečakane udreli domáci, keď si center Daneka z pravej strany na zadnú týč nešťastne sklepol do vlastnej brány Weir a bolo 2:1.

Hostia potom vrhli všetky sily do útoku, no bola to Nitra, ktorej sa podarilo v samom závere vniknúť do rozhodnej obrany súpera a definitívne rozhodnúť zápas.

Chobotov gól pre ofsajd síce ešte neplatil, no v tretej minúte nadstaveného času sa do streleckej listiny po prihrávke Franka zapísal striedajúci Danek.

Nitra napokon zdolala Pohronie 3:1 a do tabuľky si pripísala druhé víťazstvo v tejto sezóne.

Hlasy po zápase

Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: "Vstup do zápasu sme nemali dobrý. Dostali sme gól, no potom sme vyrovnali hru a mali sme aj stopercentnú šancu, keď Bon išiel sám na brankára a nedal. Moji hráči si myslia, že sú inde, ako sú, a druhý polčas nebol absolútne adekvátny, teda taký, aký som od nich očakával. V prestávke som ich nabádal hrať agresívnejšie. Do druhého dejstva sme vstúpili dobre a vyrovnali sme. Tam sa lámal chlieb a mali sme viac z hry. V závere sme však inkasovali vlastný gól, ktorý nás mrzí. Som smutný z výkonu niektorých hráčov a to by sa v lige nemalo stávať."



Gergely Geri, tréner Nitry: "Do pre nás dôležitého zápasu sme vstúpili aktívne. Prvých 20 - 25 minút bolo z našej strany slušných, ale po strelenom góle sme už boli pasívni. Pokračovalo to aj druhý polčas. Asi sme sa obávali o výsledok. Súper nás vytrestal a vyrovnal. V závere nám vyšli striedania. Veľmi ma teší, že chlapci z našej akadémie priniesli oživenie na ihrisko, hlavne Maťo Franko a Paťo Danek. Sme radi za tri body."