Pred školou v Žiari testujú unikátne nasvietenie priechodu pre chodcov

Novinka má zviditeľniť priechod aj chodcov na ňom.

17. sep 2020 o 11:54 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Pred Základnou školou na Ulici Dr. Janského v Žiari nad Hronom testujú nové unikátne riešenie pre nasvietenie priechodu pre chodcov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na mieste nainštalovali zariadenie s názvom Crosswalk, ktoré je schopné generovať osvetlenie v rôznych preddefinovaných farbách.

Funguje na báze LED technológie a večer a v noci bude farebne nasvecovať časť priechodu a ľudí na ňom. Novinka má zvýšiť bezpečnosť chodcov a zároveň by nemala oslepovať vodičov prichádzajúcich áut.

"Už z diaľky budú chodci lepšie viditeľní, vzniká tam v podstate niečo ako 3D efekt. Ide o úplne novú technológiu, ktorú u nás v meste testujú ako na prvom mieste na svete. Ak sa v tejto testovacej prevádzke osvedčí, rozšírime ju aj na iné priechody v meste," povedal vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.

Ide o spoluprácu mesta so spoločnosťou aria33 z Bratislavy. "Zatiaľ je to na báze partnerstva, mesto za to neplatí. Ďalší postup bude jasný až na základe odskúšania technológie," povedal Baláž.

Ten tiež pripomenul, že mesto sa snaží hľadať smart riešenia pre rôzne oblasti života jeho obyvateľov a aj toto je jedným z nich.