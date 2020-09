Čo je Slovensko? Spýtal sa Srb a stal sa tu regionálnou ikonou (rozhovor)

Si primalý, ale ostaň, povedali mu v Novom Sade.

21. sep 2020 o 18:58 Ivan Šimič, (KIJ)

Futbalovo vyrastal v bývalej Juhoslávii. Teraz trénuje v Hodruši – Hámroch a Slovensko sa stalo jeho domovom. Postavou malý, výkonom veľký. DRAGAN KARAKAČANOV (38), osobnosť nižších pohronských líg.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Ako netradične sa v 25 rokoch dostal na Slovensko • Ako si spomína na tri roky v Žiare nad Hronom, keď ambície rozťala finančná kríza • V ktorom klube dostal veľmi dobré podmienky a v ktorom sa na nich nedohodol • Prečo neostal dlhšie v Hornej Vsi, kde dal desiatky gólov • Čím si vysvetľuje, že nikdy v kariére nebol vylúčený • Prečo nerozmýšľa nad návratom domov • Akú veselú historku má z futbalu

Momentálne sa venujete športovému manažérstvu. Neťahá vás to naspäť na zelený trávnik?

- Klamal by som, keby som povedal, že nie. V Hodruši, kde žijem už päť rokov, sa zmenilo vedenie futbalového klubu a s mojimi kolegami sme sa rozhodli pre novú filozofiu. Čoraz viac dávame šancu mladým hráčom, ktorých sa snažíme usmerniť aj my z lavičky, aj starší hráči na ihrisku. Mám už predsa len svoje roky a chcem dať šancu mladým. Momentálne sa nám vrátili viacerí mladí chlapci z dorasteneckých súťaží, káder sa výrazne omladil a rozšíril. Dvakrát do týždňa trénujeme a hráme súťažný zápas. Niekedy doplácame na nedostatok skúseností, ale časom sa to zmení.

Je aj toto dôvodom, že sa Hodruša v tomto ročníku pomalšie rozbieha a figuruje v dolnej polovici tabuľky?

- Áno, je to tak, ale každý začiatok je ťažký. Uvedomujeme si, že VI. liga má svoju úroveň a mladí chlapci si musia najskôr zvyknúť na pôsobenie medzi dospelými, osvojiť si štýl hry a aj fyzicky sa s ním vyrovnať. My ale veríme, že budeme len napredovať a posúvať sa v tabuľke vyššie. Chce to len čas a výsledky prídu.

Narodili ste sa v bývalej Juhoslávii. Ako ste sa dostali na Slovensko?