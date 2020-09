Obyvateľov obce ohrozuje poškodená protihluková stena, diaľničiari prisľúbili riešenie

Strach domácich by tak mal pominúť už čoskoro.

24. sep 2020 o 17:39 min

TRNAVÁ HORA. Obyvateľov obce Trnavá Hora už niekoľko rokov trápi zdevastovaná protihluková stena, ktorá sa nachádza pri rýchlostnej ceste R1 v tesnej blízkosti domovej zástavby. Stena sa postupne rozpadáva sa a domáci sa boja, že pri páde poškodených častí môže dôjsť k zraneniu ľudí.

Boja sa

Protihluková stena vznikla ešte v roku 1990 na R1 včasti, ktorá premosťuje miestnu komunikáciu v Jalnej. Starosta obce Pavel Kravec priblížil, že po miestnej komunikácii v tejto časti jazdia autá nielen miestnych, ale aj tie do obce Močiar, vojenské na posádku Močiar, či vozidlá štátneho podniku Lesy SR. Problémom je však najmä skutočnosť, že popod most denne prechádzajú domáci chodci ku svojim domovom.

„Táto stena je dlhodobo v zlom stave, plastové okná sú polámané a vypadané vplyvom rázových vĺn, ktoré spôsobujú prechádzajúce autá po moste, najmä kamióny,“ približuje Kravec s tým, že plastové úlomky sú vo veľkosti približne 1 až 2 metre štvorcové s ostrými okrajmi. Zo steny tiež odpadávajú kovové tyče, ktoré podľa neho padajú ako „kopije“ a ak by zasiahli človeka, mohlo by to mať fatálne následky.

Zo steny odpadávajú časti. (zdroj: archív PK)

Prisľúbili riešenie

Na nebezpečný stav protihlukovej steny upozorňuje obec dlhodobo a opakovane. Zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) stredisko Zvolen, bola už podľa starostu niekoľkokrát avizovaná oprava steny, dosiaľ k nej však nedošlo. Spoločnosť však reaguje na upozornenia vždy veľmi promptne so snahou padanie úlomkov čo najviac eliminovať.

„Naposledy sme NDS upozornili na situáciu 23. decembra minulého roka „hromadnou sťažnosťou“ občanov, ktorú spoločnosť vyhodnotila ako opodstatnenú, ale ku konkrétnej náprave dodnes nedošlo,“ ozrejmil s dôvetkom, že ak s výmenou steny nezačnú v reálnom termíne do zimy, budú sa snažiť vyvolať poslanecký prieskum, vyžiadať prijatie u generálneho riaditeľa NDS.

Národná diaľničná spoločnosť už prisľúbila vyriešenie problému. „Zabezpečili sme vypracovanie projektovej dokumentácie na výmenu súčasnej protihlukovej steny za novú. Aktuálne máme hotové výzvy na výber zhotoviteľa a pripravujeme projekt dočasného dopravného značenia. Samotná realizácia prác v trvaní päť týždňov je naplánovaná na október tohto roka,“ informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.