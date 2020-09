Manželia rekonštruujú banícke domčeky. Vytvorili si Nebo nad Štiavnicou

A ako sa k nim dostaneme? Jednoducho. Prudko do kopca.

26. sep 2020 o 16:02 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Pustili sa do renovácie pôvodných baníckych domčekov a dnes sa už môžu pýšiť niekoľkými, doslova rozprávkovými chalúpkami. Sympatický manželský pár pôvodom z Kysúc, Beáta a Ľubo Holtánoví, sa rozhodli upriamiť svoj záujem na historickú Banskú Štiavnicu, kam sa dostali len náhodou.

Netaja sa svojimi sympatiami k nej a prírodnému prostrediu, ktoré táto oblasť ponúka. Ocitli sa doslova v Nebi. A nejde iba o slovnú hračku. Viac o tom, prečo prišli práve sem, čomu presne sa venujú a čo všetko zahŕňa ich projekt s príznačným názvom Nebo nad Štiavnicou, nám ochotne prezradili v nasledujúcom rozhovore.

Pochádzate z Kysúc, no v súčasnosti žijete medzi Sencom a Bratislavou. Prečo ste sa rozhodli pre nehnuteľnosť v Banskej Štiavnici?

- To, že sme sa dostali práve do Banskej Štiavnice, bola úplná náhoda. S manželom a s dvoma deťmi sme v minulosti asi dva roky hľadali nejaké únikové miesto, kde by sme mohli tráviť voľný čas a spoločne oddychovať. Z večera do rána vybehol na internete inzerát, v ktorom stálo, že je na predaj chalúpka v banskoštiavnickej časti Štefultov. Predtým sme v Štiavnici vôbec neboli.