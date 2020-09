Spoje na linke Banská Štiavnica - Bratislava obmedzili

Zmena cestovného poriadku začne platiť od štvrtka (1.10.)

30. sep 2020 o 15:13 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTAVNICA. Spoločnosť SAD Zvolen pozastavuje od štvrtku (1. 10.) premávanie niektorých spojov na linke Banská Štiavnica - Bratislava (613 501).

"Spoje budú premávať len v nedeľu, a to konkrétne o 11.40 z Banskej Štiavnice do Bratislavy a o 16.20 z Bratislavy do Banskej Štiavnice," informuje na svojom webe dopravca.

Dôvodom obmedzení len na jeden pár spojov je podľa zverejnenej informácie pre cestujúcu verejnosť nepriaznivý vývoj situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku.

"Opatrenie je dočasné a je urobené z dôvodu výpadku a poklesu veľkého množstva cestujúcich na viacerých diaľkových linkách, nielen na tejto," komentovala banskoštiavnická radnica na oficiálnej stránke mesta na sociálnej sieti.

Linku na trase Banská Štiavnica – Levice – Vráble – Nitra – Sereď – Bratislava, ktorú dopravca zrušil vlani na jeseň, obnovil po rokovaniach s mestom a jeho príspevku sprostredkovaného od Banskobystrického samosprávneho kraja len v auguste tohto roka.

Využívajú ju nielen študenti, ale aj obyvatelia, ktorí cestujú za zdravotnou starostlivosťou do Levíc či do Nitry, či turisti.