Voľby v Bzenici sú iné. Opatrenia však ľuďom problém nerobia (+FOTO)

V obci Bzenica si volia starostu s rúškami, dezinfekciou a odstupmi.

3. okt 2020 o 15:10 Ivana Zigová

BZENICA. V obci Bzenica si v sobotu (3.10.) volia nového starostu inak ako kedykoľvek v minulosti. Voľby v dedine v Žiarskom okrese, ktorý je aktuálne v červenej zóne, sprevádzajú prísne protiepidemické opatrenia.

Dezinfikujú aj perá

Zapisovateľka volebnej komisie a zároveň ekonómka obce Marianna Danková si nič podobné počas svojej dlhoročnej praxe nepamätá.

"Rozdielom oproti všetkým minulým voľbám sú najmä dezinfekcia a rúška. Dodržiavame prísne hygienické opatrenia, priestory aj perá za plentami dezinfikujeme po každom voličovi. Naraz tu môžeme mať maximálne troch voličov, teda toľko, koľko máme plent," priblížila Danková.

Ak by voličov prišlo viac, musia si počkať v rade pred volebnou miestnosťou, a to v dvojmetrových odstupoch.

"Podstatným rozdielom je aj to, že sme v spojení s regionálnou hygieničkou, ktorá nám priebežne poskytuje informáciu, či je niekto v obci pozitívny, prípadne požiadal o test. Zatiaľ však o takom prípade nevieme, takže o právo voliť dosiaľ neprišiel nikto," poznamenala na poludnie Danková.

Voliči opatrenia rešpektujú

V obci majú zapísaných 534 voličov, tí sa k volebnej schránke priebežne trúsili už od rána. Opatrenia rešpektovali.

"Keď predošlý pán starosta zomrel, počítali sme s tým, že musia byť nové voľby napriek tomu, aká je doba. S opatreniami ale problém nemáme, však je to v našom záujme, aby sme jeden druhého nenakazili," reagovali Anna a Milan Varsovci.

"My dodržiavame nariadenia, vnímame to tak, že keď máme rúško, chránime nielen seba, ale aj tých ostatných," zhodli sa.

Veľký rozdiel oproti predchádzajúcim voľbám nevidí ani Jarmila Rybárová, ktorá tiež prišla voliť spolu s manželom.

"Ak to má veci pomôcť, vďačne si nasadím rúško, len, aby to už čím skôr prešlo. Dezinfekciu si na ruky striekame všade - v obchodoch, v prevádzkach, takže to nie je žiadny problém ani pri voľbách," povedala nám.

"Pe mňa to nie je žiadny problém, stretávam sa s tým každý deň v robote, je to už štandard," okomentoval opatrenia vo volebnej miestnosti Jozef Boroš.

O starostovskú stoličku sa v obci Bzenica uchádzajú traja kandidáti.

Sú to Jaroslav Kopčan (51 r.) za Smer-SD, aktuálne zastupujúci starosta Pavol Mazúr (47 r.) za hnutie Sme rodina a nezávislá kandidátka Lýdia Oslancová (46 r.).

Dôvodom nových volieb v Bzenici je úmrtie predchádzajúceho starostu. Marek Kováč zomrel vo veku 52 rokov 4. apríla tohto roku.