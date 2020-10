Šéf klubu k otrasom v Pohroní: Nechceme napätie. Pri komunikácii sme pochybili

Futbal je o emóciách, ale tu okolo toho vzniklo zbytočné dusno, hovorí šéf predstavenstva klubu Igor Rozenberg.

6. okt 2020 o 21:51 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Zmeny v FK Pohronie pokračujú. Po ohlásenom odchode kapitána a ikony áčka Lukáša Pellegriniho na hosťovanie do FK Sitno Banská Štiavnica a preradení Patrika Abraháma do farmárskeho tímu MFK Nová Baňa, oznámil fortunaligový klub ukončenie spolupráce so športovým riaditeľom Miroslavom Filipkom.

O jeho odvolaní rozhodlo v utorok predstavenstvo klubu.

Na aktuálnu situáciu v Pohroní, ale aj na výčitky fanúšikov, ktorých nečakaný odchod Pellegriniho s Abrahámom rozhorčil, reaguje pre My predseda predstavenstva klubu Igor Rozenberg.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Prečo odvolali Filipka a kto preberie jeho kompetencie • Či už vedenie hovorilo o klubových otrasoch s hráčmi • Či už v klube zažili také napätie ako teraz • O čom bolo stretnutie fanklubu s vedením • Či sú Abrahámove dni v Pohroní skutočne zrátané a ako komentuje jeho údajné rasistické správanie • Či je pravda, že hráči z Atalentis Group majú sľúbenú zápasovú minutáž • Či môže Rozenberg garantovať, že o zápasovej súpiske rozhoduje výlučne tréner

Predstavenstvo odvolalo z pozície športového riaditeľa Miroslava Filipka. Prečo?

- Dnes sme sa ako členovia predstavenstva na našom pravidelnom stretnutí zaoberali aj aktuálnou situáciou v klube.

Vzhľadom na reakcie na oznámenie o preradení Lukáša Pellegriniho a Patrika Abraháma a to, že túto činnosť mal na starosti športový riaditeľ, sme sa rozhodli pre ukončenie našej vzájomnej spolupráce.

Čo myslíte aktuálnou situáciou v klube?