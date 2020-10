Spoločnosť chce v meste postaviť súkromnú materskú školu

Kapacity mesta v materských školách by sa mali rozšíriť približne o 40 detí.

6. okt 2020 o 10:42 SITA

ŽIAR NAD HRONOM. Súkromnú materskú školu plánuje v Žiari nad Hronom postaviť spoločnosť Europäische Bildungswerke für Beruf und Gesellschaft e.V. (EBG) - Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť.

Ako samospráva informuje na svojej stránke, žiarski poslanci na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili na tento účel zámer prenájmu pozemku, ktorý sa nachádza v areáli Základnej školy na Ulici Dr. Janského. Spoločnosť EBG je už v meste etablovaná ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej.

Rozšíria kapacity

Spoločnosť EBG plánuje rozšíriť kapacity mesta v materských školách o predbežný počet 40 detí. Súkromná materská škola by mala byť orientovaná na výučbu cudzích jazykov a environmentálnu výchovu. Prevádzka by mala byť rozšírená podľa potreby až do večerných hodín, pričom rodičia môžu počítať aj s možnosťou prepravy detí pri vyzdvihnutí a odovzdaní.



„Plánujeme stretnutie s vedením mesta a potom postupne budeme pripravovať podklady pre projekt. Bližšie informácie by sme mali mať do niekoľkých dní, maximálne týždňov,“ uviedol štatutárny zástupca spoločnosti EBG Marek Nikel.

Podľa žiadosti spoločnosti plánujú v spolupráci so základnou školou upraviť areál školy pre športové využitie. „Radi by sme ponúkli naše skúsenosti a možnosti pri vybudovaní novej materskej školy, ktorá by doplnila rôznorodosť ponúkaných vzdelávacích programov pre deti,“ uvádza sa v žiadosti.