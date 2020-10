S rekonštrukciou parkoviska už samospráva začala, hovorí aj o novinkách

Práce by mali byť ukončené do konca roka.

7. okt 2020 o 11:37 min

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Mesto Banská Štiavnica už začalo s 1. etapou rekonštrukcie dosiaľ bezplatného parkoviska na Mládežníckej ulici. Práce by mali ukončiť do konca tohto roka. Samospráva do novinky investuje takmer 650-tisíc eur.

Ako informovala vedúca oddelenia výstavby banskoštiavnického mestského úradu Zuzana Kladivíková, pripravený projekt zahŕňa rekonštrukciu 180 metrov existujúcej komunikácie od napojenia z Ulice Dolná. Tiež riešenie existujúcich parkovacích plôch v priestore pred obchodnými prevádzkami s vytvorením samostatného parkoviska s novými plochami a s usmerneným vjazdom a výjazdom v jednom mieste.

Chcú priniesť systém