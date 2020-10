V Novej Bani vyrástol Záhradný les. Nájdeme tu domáce i cudzokrajné dreviny

Na Náučnom chodníku Zvonička vysadili 101 stromov a 2459 kríkov.

8. okt 2020 o 9:39 min

NOVÁ BAŇA. V Novej Bani pribudla novinka – na rozlohe 1,35 ha vyrástol v jednej z navštevovaných lokalít tzv. Záhradný les. Ten je situovaný do areálov Zvonička a pútnického miesta Kohútovo, popri chodníku, ktorý prepája tieto dve miesta. Stal sa tak cenným prírastkom do ponuky turistických atraktivít na strednom Pohroní. Záhradný les navyše zatraktívni vyhľadávanú lokalitu – pútnické miesto Kohútovo.

Projekt v regióne chýbal

Projekt iniciovali a zároveň realizovali Mestské lesy na základe vypracovaných podkladov od odborníkov z Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Ako uviedol iniciátor tohto projektu, bývalý dlhoročný konateľ spoločnosti Víťazoslav Chrappa, už pri vzniku náučného chodníka uvažovali o spestrení lokalít Zvonička a Kohútovo flórou, ktorá nie je v našej krajine bežne viditeľná.

„Preto vznikol projekt, ktorý by mal zaujať verejnosť a pritiahnuť návštevníkov do mesta. Vďaka informačným prvkom by mal aj náučný charakter pre deti a mládež, aj pre širokú verejnosť. Takýto projekt v regióne doteraz chýbal,“ myslí si.

Projekt finančne podporila aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON z členského príspevku Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške približne 16 tisíc eur. Z tejto sumy časť išla aj na projektovú dokumentáciu pre objekt budovy Zvoničky, ktorý by sa mal v budúcnosti stať turisticko-informačným bodom pre túto lokalitu.

Oddych i nové poznatky

„Sme radi, že sa nám podarilo podporiť tento projekt, ktorý zaujímavo dopĺňa ponuku trávenia voľného času v Novej Bani. Zároveň sa usilujeme o to, aby sa Zvonička stala centrálnou turistickou východiskovou zónou i pre ďalšie atrakcie v okolí,“ uviedla Žofia Buganová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON.

Niektoré na náučnom chodníku už existujú, napríklad obľúbená rozhľadňa Háj, pútnické miesto Kohútovo, náučný chodník Zbojnícke studničky či banský náučný chodník prechádzajúci v jeho blízkosti, ktorý mapuje pozostatky banskej činnosti v tejto lokalite.

Areál Zvoničky by sa po dobudovaní mohol stať miestom s atraktívnou turistickou ponukou a doplnkovou infraštruktúrou, ktorá prispeje ku komfortu návštevníkov. Realizátor výsadby Mário Janiga vysvetľuje, že každý jeden vysadený strom a krík preňho znamená veľa. Obzvlášť v dnešnej dobe, keď je príroda, hlavne človekom, toľko skúšaná.

„Pre mesto je hlavný prínos vzbudenie záujmu o danú lokalitu, zatraktívnenie priestoru a taktiež treba spomenúť edukatívny charakter, keďže návšteva náučného chodníka bude pre občanov a návštevníkov miestom oddychu a zároveň miestom získania nových poznatkov o drevinách,“ uviedol.

Domáce i cudzokrajné

Záhradný les tvoria najmä domáce dreviny ako borovica lesná, dub cerový či jelša lepkavá. Okrem nich tu nájdeme aj lipu striebristú a z cudzokrajných drevín céder z oblasti Himalájí alebo ľaliovník tulipánokvetý, ktorý pochádza zo Severnej Ameriky a jeho kvety sa podobajú na kvety tulipánu.

Návštevníci tu nájdu i čínske posvätné stromy – ginká či strom, ktorého druh patrí medzi najvyššie na svete - sekvojovec mamutí. Záhradný les prinesie návštevníkom okrem architektonicko–estetickej hodnoty i miesto oddychu a získavania nových poznatkov.