Voda v Hrone je vysoko, povodňový stupeň vyhlásila zatiaľ iba Lovča

Žiarskych profesionálnych hasičov zatiaľ k odstraňovaniu následkov povodní nevolali.

14. okt 2020 o 10:00 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí stále aj v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

"Druhý stupeň povodňovej aktivity vyhlásili v obci Lovča, kde sa snažia, aby sa voda z Hrona nešírila ďalej do obce, uzatvorili tam norné steny," povedal Jaroslav Holzer z odboru krízového riadenia žiarskeho Okesného úradu.

Obec zatiaľ situáciu zvláda s použitím vlastných síl.

"My máme v obci ochrannú hrádzu, na ktorej pri istej výške hladiny Hrona uzatvárame hrádzové priepusty. Vtedy sa zvykne voda tlačiť do ochranného územia okolo a my tieto vnútorné vody prečerpávame cez korunu hrádze späť do koryta rieky," vysvetlil starosta Lovče Ondrej Bahno.

V teréne sú ľudia aj tri čerpadlá. "Domy máme relatívne blízko k rieke, takže v minulosti pri povodniach dochádzalo napríklad k zaplaveniu záhrad a podobne. Dnes to ale zatiaľ zvládame," povedal dopoludnia starosta s dôvetkom, že 2. stupeň povodňovej aktivity vyhlásil v obci o 8. ráno.

Voda v Hrone stále stúpa aj pri obci Brehy v blízkosti Novej Bane, tam situáciu na tokoch monitorujú miestni dobrovoľní hasiči.

"Zatiaľ je to v poriadku, voda sa dostala v jednej zákrute na cestu tretej triedy medzi Brehmi a Rudnom nad Hronom. Výška hladiny Hrona by mala kulminovať niekedy okolo 12. až 13. hodiny," povedal pred poludním starosta obce Brehy Juraj Tencer.