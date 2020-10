V žiarskom regióne pribudol rekordný počet pozitívnych prípadov

Rekordy padli vo všetkých troch okresoch regiónu.

14. okt 2020 o 11:33 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. V štatistikách pribudli za utorok (13.10.) 34 pozitívne testovaní v okrese Žiar nad Hronom, 11 v okrese Banská Štiavnica a 9 v okrese Žarnovica.

Vo všetkých troch okresoch ide o rekordné prírastky od začiatku zverejňovania štatistík.

Minulý piatok minister zdravotníctva Marek Krajčí ukázal mapu 16 okresov, ktoré sú na tom z hľadiska šírenia koronavírusu veľmi zle. Podiel pozitívne testovaných ku všetkým vykonaným testom je v nich totiž vyšší ako 30 percent.

Boli medzi nimi aj Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

Na zhoršenie situácie je pripravená aj žiarska nemocnica, ktorá je spádovou minimálne pre tieto tri okresy. V pandemickom pláne sa s ňou počíta v 3. fáze ako so zariadením určeným na hospitalizáciu pacientov s COVID-19.

„Pre potrebu izolácie preto vyčlenila pre pacientov s koronavírusom jedno samostatné oddelenie so siedmimi izbami. Prevádzku interného oddelenia a neurológie sme museli kapacitne zredukovať. Operačné odbory sú v prevádzke so sprísneným hygienicko-epidemiologickým režimom so zvýšenou ochranou pacientov aj personálu,“ opísal opatrenia hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ.

Pre prípad zhoršenia situácie garantuje nemocnica 15 reprofilizovaných lôžok pre pacientov s koronavírusom a dve lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou.

„Ďalšie prípadné rozšírenie by z dôvodu personálnych kapacít bolo možné dosiahnuť iba za cenu výraznej redukcie bežných činností nemocnice,“ naznačil hovorca nemocnice.