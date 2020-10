Voda zaplavila časť osady. Štrnástim ľuďom mesto poskytlo dočasné ubytovanie

Škody narobila povodeň aj v žiarskej osade Pod Kortínou. O strechu nad hlavou prišlo niekoľko rodín.

14. okt 2020 o 17:42 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Voda z Hrona zaplavila aj časť osady Pod Kortínou v Žiari nad Hronom. Niekoľkým obyvateľom muselo pomôcť mesto.

"Dotklo sa to niekoľkých obydlí. Na mieste zasahovali žiarski dobrovoľní hasiči aj mestskí pracovníci z odboru starostlivosti o obyvateľa. Štrnástim ľuďom mesto poskytlo dočasné náhradné ubytovanie v bytovke Jadran - sú to najmä matky s deťmi," informoval vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.

Evakuovaným poskytli tiež základné potreby - deky, olečenie či stravu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď hrozba pominie, ľudia, ktorí prišli pre povodeň dočasne o strechu nad hlavou, by sa podľa Baláža mali vrátiť späť do osady a svoje obydlia si dať do poriadku.

V iných častiach mesta je podľa neho situácia zatiaľ pokojná a problémy tam nerobí Hron ani Lutilský potok.