Pýtali sme sa, ako funguje triáž v žiarskej nemocnici (+FOTO Z MIESTA)

Kto prišiel do nemocnice z vonkajšieho prostredia a prešiel triážou, mal by mať na ruke náramok s dátumom.

16. okt 2020 o 16:44 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Pri vstupe do žiarskej nemocnice sa vás opýtajú na váš zdravotný stav, odmerajú vám teplotu a dajú vám na ruku náramok.

Vonkajšie triážne pracovisko zaviedli v nemocnici Svet zdravia opäť od 1. októbra na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne aj preto, že v nemocnici sa už v septembri nakazili niekoľkí zdravotníci a aktuálne sú tam hospitalizovaní, no na samostatnom oddelení, aj pacienti s ochorením Covid-19.

Pomáhajú aj vojaci

V čase, keď sme sa v piatok (16.10.) krátko po poludní boli na mieste pozrieť, zdravotníčkam pri filtri pacientov pomáhali dvaja príslušníci Ozbrojených síl SR.

Zdravotníčky sa ľudí pýtali na ich zdravotný stav, na to, či prišli do kontaktu s človekom nakazeným koronavírusom, ale aj na to, kam v nemocnici majú namierené.

Vojaci im odmerali teplotu a nasadili zelený náramok s dátumom. Ak prišiel pacient v sprievode blízkeho, no nepotreboval, aby s ním išiel dnu, požiadali ho, aby počkal vonku.

"Na náramku, ktorý dostane každý, kto tadiaľto prejde, je vždy aktuálny dátum," ukázal nám jeden z vojakov.

Kým sme na mieste boli, všetci prichádzajúci šípky smerujúce k triáži a povinnosť prejsť prvotnou krátkou kontrolou rešpektovali.

Stretli sme sa aj s pánom, ktorý smerovník nezaregistroval, namiesto pravého vchodu sa vybral smerom k ľavému. K triáži sa ale sám vrátil, keď si všimol, že ostatní majú na rukách zelené náramky.

Pri pravom vchode

Vonkajšie kontajnerové triážne pracovisko sa nachádza na pravej strane trávnatého ostrovčeka pred monoblokom nemocnice rovnako ako počas prvej vlny pandémie.

"Triáž od 1. októbra funguje v režime 24 hodín denne 7 dní v týždni. Predtým fungovala od 7. do 15.30. Mimo týchto časov boli pacienti triážovaní na urgente, ostatné vstupy boli uzatvorené," povedala Jana Fedáková, komunikačná špecialistka spoločnosti Svet zdravia, ktorá prevádzkuje viaceré regionálne nemocnice.

Urgentní pacienti sú triedení už počas prevozu sanitkami rýchlej zdravotnej pomoci.

Prejsť triážou je v záujme ochrany samotných prichádzajúcich pacientov, ale aj zdravotníckeho personálu. Aj v žiarskej nemocnici sa totiž objavili prípady nákazy zdravotníkov priamo v nemocnici.